"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" doczekał się nowego zwiastuna. Pojawia się WAŻNA postać Marvela

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" to może być jeden z najważniejszych filmów Marvel Studios, jeśli chodzi o przyszłość serii. Pojawi się w nim sporo znajomych twarzy...

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - oto nowy zwiastun

Super Bowl jak co roku przynosi nam sporo zwiastunów filmów i seriali - w tym roku było jednak dość cicho na poletku superbohaterskim. Najważniejszą nowością była zapowiedź "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", w której zobaczyliśmy m.in. dwie wersje Wandy Maximoff/Scarlet Witch, dwie wersje Doktora Strange'a, a także... profesora Charlesa Xaviera z powracającym w tej roli Patrickiem Stewartem?

Pewne jest to, że zwiastun jest zdecydowanie lepszy, niż pierwsza zapowiedź, która pojawiła się z okazji premiery "Spider-Mana: No Way Home". Oprócz tego nie dowiadujemy się zbyt wiele na temat fabuły produkcji - w końcu wiedzieliśmy doskonale, że Strange będzie się zmagał z szaleństwem multiwersum i konsekwencjami czynów ze wspomnianego filmu o Pajączku.

Poniżej możecie zobaczyć nowy zwiastun filmu "Doctor Strange in the Multiverse of Madness":

Oglądaj

Czujni fani zauważyli również gościnny występ Kapitan Marvel, ale w wersji Moniki Rambeu (w tej roli Lashanna Lynch). Przy okazji pojawiają się też roboty przypominające Ultrona, a także coś, co wygląda jak rada Illuminati. W komiksach najczęściej w grupie są Mister Fantastic z Fantastycznej Czwórki, Profesor Xavier, Namor the Submariner oraz właśnie Doktor Strange.

Być może to właśnie "oświeceni" pomogą Strange'owi w zażegnaniu problemów związanych z multiwersum? Na razie wiemy jedynie, że film "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" pojawi się w kinach 6 maja 2022 roku.