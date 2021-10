"Doktor Strange 2", "Thor 4", "Black Panther 2" - Marvel opóźnił daty premiery swoich filmów

Marvel opóźnia swoje filmy na kilka miesięcy przed premierą

Rok 2021 powoli zbliża się do końca, ale to nie oznacza, że Marvel jakkolwiek zwalnia z premierami swoich filmów - jeszcze w ciągu kolejnych dwóch miesięcy zobaczymy kinowe filmy "Eternals" i "Spider-Man: No Way Home", a na polu serialowym doczekamy się "Hawkeye'a" na Disney+. Firma chce chyba jednak nam dać odpocząć, ponieważ nieco opóźniła premiery przyszłorocznych (i kolejnych) filmów.

Jak podaje Deadline, za decyzją Disneya nie stoją żadne próby testowania hybrydowej dystrybucji - mowa raczej o kwestiach kreatywnych i oddaniu odpowiedniego czasu twórcom na to, by mogli odpowiednio dobrze zrealizować swoje firmy. Zresztą większość tych dat i tak była zarezerwowana dla innych produkcji Marvela/Disneya, więc tutaj jest to po prostu efekt domino - opóźnienie jednego filmu sprawia, że poruszają się kolejne produkcje.

Największą zmianą jest niezatytułowany "Indiana Jones", który miał się pojawić w weekend 29 lipca 2022 roku, rywalizując z "Black Adamem" od DC Comics. Film przesunięto na 30 czerwca 2023 roku.

"Doktor Strange in the Multiverse of Madness" od Sama Raimiego teraz zadebiutuje 6 maja 2022 roku, a nie jak pierwotnie planowano 25 marca. I tutaj zaczyna się wspomniany efekt domino - to bowiem sprawia, że "Thor: Love and Thunder" pojawi się w kinach 8 lipca 2022 roku, a "Black Panther: Wakanda Forever" zostanie opóźniony do 11 listopada 2022 roku.

To nie koniec tego domino - "Black Panther 2" zabierze datę premiery filmowi "The Marvels" od Nii DaCosty. Sequel "Kapitan Marvel" z gościnnymi występami innych superbohaterek zadebiutuje tym samym 17 lutego 2023 roku, a to natomiast przesunie nam premierę "Ant-Man and the Wasp: Quantumania". Ten pierwotnie miał się pojawić właśnie w lutym 2023 roku, jednak w wyniku zmian zadebiutuje 28 lipca 2023 roku.

Jedynym filmem Marvela, który do tej pory nie doczekał się zmiany premiery, jest produkcja "Strażnicy Galaktyki 3" - ta nadal ma się pojawić 5 maja 2023 roku. Mamy jeszcze jeden "niezatytułowany film Marvel Studios", który został natomiast przyspieszony o tydzień - z 10 listopada na 3 listopada 2023 roku. Strzelamy, że to może być jedno z nowych IP firmy pokroju "Fantastycznej czwórki" czy "X-Men" (albo może "Deadpool 3").