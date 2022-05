"Doktor Strange 2" - w filmie miał się podobno pojawić Deadpool. Czemu tak się nie stało?

Doktor Strange 2 - w filmie miał zadebiutować Deadpool

Michael Waldron, czyli scenarzysta "Doktora Strange w multiwersum obłędu" potwierdził niedawno, że Deadpool faktycznie był brany pod uwagę do roli w najnowszym filmie Marvela. To miał być jednocześnie jego debiut w MCU.

Jak pewnie doskonale pamiętacie, przed premierą "Doktora Strange'a 2" w sieci wrzało od plotek i spekulacji na temat występów gościnnych w tym filmie - w końcu tematyka skakania po różnych wymiarach pasowała wręcz idealnie do tego, by wprowadzić do MCU postaci wcześniej zarezerwowane tylko dla produkcji od 20th Century Fox. W tym oczywiście mowa o X-Men i Fantastycznej czwórce.

Dlatego też w filmie pojawili się Patrick Stewart jako Profesor X, a także John Krasinski w roli Reeda Richardsa, który tym samym zadebiutował w MCU jako nowy bohater oraz Anson Mount w roli Black Bolta. Waldron potwierdził jednak, że nie były to jedyne postaci brane pod uwagę w nowej produkcji.

W rozmowie z Comicbook.com, Waldron wyjawił, że przez moment byli przekonani, że Ryan Reynolds jako Deadpool pojawi się w ich filmie. Potem zmienili jednak zdanie:

Tak, gadaliśmy o tym... Gadaliśmy chyba o wszystkich możliwych postaciach. Byłoby głupio, jakbyśmy nie przedyskutowali sprawy o Deadpoolu. Ale summa summarum nie czuliśmy się za bardzo na siłach... W sensie - nie byliśmy dobrym miejscem dla Ryana. Ale tak, oczywiście o tym rozmawialiśmy.

Film "Doktor Strange w multiwersum obłędu" zadebiutował w kinach już 6 maja 2022 roku. W rolach głównych pojawiąją się Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor oraz Xochitl Gomez. Reżyserem produkcji jest Sam Raimi.