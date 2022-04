"Doktor Strange 2" został zakazany już w dwóch krajach. Co przeskrobał film Marvela?

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" zadebiutuje już za niecałe dwa tygodnie, ale niestety twórcy muszą teraz zmierzyć się z cenzurą w niektórych krajach - produkcję zakazano już w dwóch miejscach.

Doktor Strange 2 został zakazany w dwóch krajach

W połowie kwietnia 2022 roku dowiedzieliśmy się, że film "Doktor Strange in the Multiverse of Madness" został zakazany w Arabii Saudyjskiej. Powód? Taki sam jak w przypadku "Eternals" i "West Side Story" - jedna z postaci jest homoseksualna. Chodzi o Amerikę Chavez (Xochitl Gomez), która ma być lesbijką (podobnie jak jej odpowiedniczka w komiksach).

Teraz do listy krajów, które zakazują "Doktora Strange'a 2" dołączył Egipt - tak doniósł portal Egyptian Streets, który przy okazji wyjaśnił, że powód takiego stanu rzeczy w Egipcie jest taki sam, jak w Arabii Saudyjskiej. Chwilę później informację potwierdził egipski oddział kin IMAX:

Doktor Strange w Wanda nie będą dostępni u nas podczas ich podróży między uniwersami. "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" nie pojawi się w Egipcie.

Reżyser filmu "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" Sam Raimi wyjaśnił w rozmowie z Empire Magazine, dlaczego postanowił wykorzystać postać Chavez w swojej produkcji. Przy okazji zdradził, że jest całkiem ważnym elementem tej układanki.

Strange wciąż uczy się o Multiwersum. A tutaj mamy nagle postać, która potrafi dowolnie przechodzić przez różne wymiary. Przez to, że Stephen jest strasznie zarozumiały i pozjadał wszystkie umysły świata, to uczenie się od dzieciaka jest dla niego okrutnym doświadczeniem.

Odpowiedzi na wszystkie pytania na szczęście poznamy już całkiem niedługo - film "Doktor Strange w multiwersum obłędu" ma zadebiutować w kinach już 6 maja 2022 roku. W rolach głównych pojawią się Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor oraz Xochitl Gomez. Tak jak wspomnieliśmy, reżyserem produkcji jest Sam Raimi.