Film „Avengers: Wojna bez granic” zadebiutował w 2018 roku, szybko zyskując przychylność widzów i krytyków. Rok później na ekrany trafił obraz „Avengers: Koniec gry”, który wieńczył dotychczasową opowieść o ugrupowaniu Avengers, stając się przy okazji najlepiej zarabiającym filmem w historii kina. Teraz dowiadujemy się, że jedna ze scen tego obrazu mogła wyglądać zupełnie inaczej.

Doktor Strange jako Iron Man

Podczas sesji wspólnego oglądania filmu, która odbyła się w weekend na Twitterze, scenarzyści Christopher Markus i Stephen McFeely podzielili się z fanami zdjęciem z niewykorzystanej sceny z filmu. Przedstawia ono Benedicta Cumberbatcha w charakterystycznym kostiumie Iron Mana.

Cumberbatch wciela się w filmie w postać Doktora Strange’a, a zdjęcie w stroju Iron Mana ma pochodzić z jednej z niewykorzystanych wersji sceny, w której obaj bohaterowie, z pomocą Spider-Mana walczą z poplecznikiem Thanosa – Ebony’ego Maw.

Markus i McFeely zdradzili, że nakręcono różne wersje tej sceny, finalnie decydując się nie umieszczać niektórych sekwencji w finalnym materiale. Jedną z nich jest właśnie moment ze zdjęcia, w którym Strange odziany jest w kostium Iron Mana.

Doktor Strange jako Iron Man – intrygująca fotografia

Doktor Strange w kostiumie Iron Mana prezentuje się następująco:

W tym miejscu warto przypomnieć, że Marvel niedawno przesunął datę premiery filmu „Doctor Strange and the Multiverse of Madness” na 25 marca 2022 roku. Warto wynotować także, że bracia Russo, odpowiedzialni za dwie finałowe odsłony „Avengers”, zdradzili że planują wprowadzić ostatni film z powrotem do kin, gdy te będą już ponownie otwarte. Miałby być to prezent dla fanów, a także sposób na pomoc placówkom, które od miesiąca stoją zamknięte, nie mogąc wyświetlać bieżącego repertuaru.

