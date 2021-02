Florence Pugh dała się poznać światu za sprawą wyjątkowego horroru "Midsommar. W biały dzień", a już niebawem zobaczymy ją w równie wyjątkowym dramacie sądowym z elementami... science fiction. Trzeba przyznać, że jest to połączenie osobliwe. I właśnie dlatego tak niecierpliwie czekamy na jego efekt końcowy.

"Dolly": Florence Pugh jako sekslalka

Tytułowa Dolly, w którą wcieli się Florence Pugh, to humaidalna "lalka do towarzystwa", która pewnego dnia zabija swojego właściciela, zwracając na siebie oczy całego świata. Powszechne zdumienie budzi jednak nie tyle jej czyn, co fakt, że nie przyznaje się do zbrodni, twierdzi, że jej nie popełniła i żąda adwokata.

"Dolly": obsada i twórcy

Pomysł na film "Dolly" zrodził się z inspiracji opowiadaniem Elizabeth Bear o tym samym tytule. Scenariusz na jego podstawie napiszą doświadczeni autorzy - Vanessa Taylor ("Kształt wody", "Niezgodna") i Drew Pearce ("Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw", "Iron Man 3"). Jako, że projekt jest na wstępnym etapie developmentu, reżyser nie został jeszcze wybrany. Prawa do produkcji zakupiło Apple Studios. Jedną z producentek wykonawczych będzie główna gwiazda filmu.

Florence Pugh mogliśmy dotychczas oglądać nie tylko w "Midsommar", ale też m.in. w opartym na klasycznej powieści filmie "Małe kobietki", za rolę w którym otrzymała nominację do Oscara. Aktorkę zobaczymy także w wyczekiwanej (i sto razy przekładanej) "Czarnej Wdowie". Premiera (mamy nadzieję) już 7 maja 2021.