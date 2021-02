Dom Buffalo Billa z "Milczenia owiec" jest teraz... hotelem dla fanów

Dom seryjnego mordercy z filmu "Milczenie owiec" trafił kilka miesięcy temu na sprzedaż. Nowy właściciel postanowił go przerobić na motel dla fanów legendarnego filmu z Anthonym Hopkinsem w roli głównej.

Dom Buffalo Billa z Milczenia owiec jest teraz motelem

Jesienią 2020 roku dom Buffalo Billa z "Milczenia owiec" trafił na sprzedaż za około 300 tysięcy dolarów. Na szczęście kupił go fan horroru, który postanowił go przetransformować w atrakcję dla innych entuzjastów legendarnego filmu - nowy właściciel wyjawił, że zamierza stworzyć w budynku motel oferujący fanom "doświadczenie, którego nigdy wcześniej nie przeżyli". Biorąc pod uwagę kontekst może brzmi to nieco niepokojąco, ale wierzymy, że ma dobre zamiary.

Nowy właściciel Chris Rowan udzielił wywiadu Bloody Disgusting, w którym opowiedział o swoich planach wobec domu przy 8 Circle Street w Perryopolis, w stanie Pensylwania. Wyjaśnił, że zamierza przyjmować gości, udostępniać dom do nagrań, ślubów, czy innych specjalnych wydarzeń.

Jestem dumny, bo mogę powiedzieć, że dom Buffalo Bill jest otwarty dla nowych ofiar. Znaczy - dla nowych gości! Właściciel domu Buffalo Billa

Rowan podkreślił, że nie skończył jeszcze renowacji domu i ma kolejne plany na rozbudowanie swojej oferty:

Chciałbym postawić na terenie domu studnie i "studio Buffalo Billa" jako stałe plany zdjęciowe, żeby ludzie mogli sami tworzyć niezapomniane przeżycia i pamiątki ze swoimi najbliższymi. Mam mnóstwo pomysłów na zachowanie pamięci tego miejsca.

Dom został zbudowany w 1910 roku i ma 4 sypialnie, garderobę, salon, ogród, ganek i bezpośredni dostęp do rzeki Youghiogheny. TMZ donosi, że Rowan zamierza również zainstalować na posesji wkopany w ziemię basen. Więcej informacji na temat domu znajdziecie na jego oficjalnej stronie internetowej.