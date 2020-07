Donald Glover powróci do roli Lando? Ma się pojawić w serialu

Młody Lando Calrissian z filmu "Solo - A Star Wars Story" był prawdopodobnie jednym z najlepszych elementów spin-offu "Gwiezdnych wojen". Donald Glover ociekał charyzmą i wygląda na to, że podobne wrażenie odnieśli właściciele Disneya. W sieci pojawiły się bowiem plotki, że do produkcji ma trafić serial aktorski z Gloverem w roli głównej.

Donald Glover jako Lando we własnym serialu?

Chociaż info nie jest na razie potwierdzone, to pojawia się coraz więcej źródeł twierdzących, że Glover albo jest w trakcie dyskusji z Disneyem, albo już podpisał kontrakt na powrót w roli Lando. Pamiętajmy, że aktor ma całkiem dobrą relację z medialnym gigantem - Glover zagrał przecież nie tylko Lando, ale też główną rolę w "Królu Lwie", gdzie miał m.in. okazję uczestniczyć w duecie z Beyonce (grał Simbę, Queen B wcielała się w Nalę).

Wieści zostały podane najpierw podcast Kessel Run Transmissions, gdzie w środę 22 lipca padły słowa:

" Słyszeliśmy, że Donald Glover ma powrócić jako Lando w swoim własnym serialu. "

Mamy nadzieję, że do takowego serialu dojdzie. Jeśli chodzi zaś o inne programy telewizyjne związane ze Star Wars, to za kilka miesięcy dojdzie do premiery 2. sezonu "The Mandalorian", a w produkcji jest też solowy serial o Obi-Wanie Kenobim z Ewanem McGregorem w roli głównej.