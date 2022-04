Dorosła "dziewczynka w czerwonym płaszczu" z "Listy Schindlera" pomaga Ukraińcom na polskiej granicy

Kiedy miała 3 latka, Oliwia Dąbrowska wystąpiła w głośnym filmie Stevena Spielberga "Lista Schindlera". Tam jako dziewczynka w czerwonym płaszczyku była swojego rodzaju symbolem brutalności wojny.

Oparta na faktach produkcja z 1993 roku opowiada o niemieckim przedsiębiorcy, Oscarze Schindlerze. Ten postanawia wykorzystać swoje znaczące wpływy w Krakowie i okolicach, by ratować żydowskich pracowników przed trafieniem do obozu koncentracyjnego.

W filmie Spielberga pojawia się pamiętna scena, w której mała dziewczynka w czerwonym płaszczyku przemierzała getto krakowskie podczas masakry ludności żydowskiej przez niemieckie wojska. Co ważne, jej ubranie było jedynym akcentem kolorystycznym w czarno-białej "Liście Schindlera". To sprawiło, że pełniła bardzo ważną symboliczną rolę. Dla przypomnienia scena:

Teraz jako 32-letnia kobieta, Oliwia Dąbrowska postanowiła pomóc w rzeczywistości, a konkretnie udzielić wsparcia ukraińskim uchodźcom przedostać się przez polską granicę. Niedawno na Instagramie udostępniła post, w którym znalazł się kadr z filmu i podpis: "Zawsze była symbolem nadziei. Niech znowu tak będzie". Wszystko dopełniły emotikony z flagą Ukrainy i Polski oraz symbol serca.

Dowiedziałam się bezpośredniego od kontaktu na granicy polsko-ukraińskiej, że brakuje tam bandaży i koców grzewczych. To są rzeczy, które można znaleźć w starych apteczkach z samochodowych. Z własnego doświadczenia wiem, że w warsztatach i salonach samochodowych jest ich mnóstwo. Jeśli ktoś może pomóc, proszę o wiadomość prywatną. Postaram się je przekazać. Możecie udostępnić ten post. Dziękuję bardzo.

Jak czytamy w kolejnym poście:

Ok wszyscy, mała aktualizacja! Tylko dlatego, że byłam cicho, nie oznacza, że nic nie robiłam – przez cały ten czas razem z mamą aktywnie pomagałam uchodźcom fizycznie lub online.

Przede wszystkim @tottis.welt przyjmij moje najgłębsze podziękowania za przesyłkę 50 apteczek dla żołnierzy ukraińskich! Przyszła wczoraj, a jutro zabiorę ją ze sobą na granicę.

Poza tym konto walutowe jest gotowe do przyjmowania darowizn dla ukraińskich uchodźców – nazwałam tę akcję charytatywną Nadzieja dla Ukrainy, bo w tej chwili najbardziej potrzebujemy nadziei.

Uprzejmie proszę o darowiznę! Póki co możliwe jest przekazywanie darowizn tylko przelewem, ale za kilka dni zostanie uruchomiona strona fundraisingowa na "zrzutce.pl" i będzie można dokonywać darowizn za pomocą karty debetowej/kredytowej – Zdaję sobie sprawę, że wielu z Was mieszka w USA i to wam znacznie ułatwi sprawę.

Dane do przelewu bankowego:

Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia

ul.Krasińskiego 5a

43-300 Bielsko-Biała

PL27160014621028512290000005

Kod SFIWT - PPABPLPKXXX

Nazwa banku:

BNP Paribas S.A.

ul Kasprzaka 10/16

01-211 Warszawa

Bardzo doceniam, że tu jesteście i że wspieracie mnie w moich wysiłkach! Proszę jednak pamiętać, że to nie jest jedynie moje osiągnięcie, ale współpraca i wspólny wysiłek grupy ludzi, której jestem częścią - choć koordynuję niektóre działania, jestem tylko trybikiem w maszynie i cieszę się, że jest nas tak wielu!