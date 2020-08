Dostrzegliście Colina Farrella w zwiastunie nowego "Batmana"? Metamorfoza aktora poraża

Pierwszy zwiastun filmu "The Batman" zdominował świat popkultury w przedostatni weekend sierpnia 2020 roku. Na produkcję Matta Reevesa czekają miliony fanów na całym świecie, bo to nie tylko kolejne podejście do postaci Mrocznego Rycerza, ale również zaskakujące decyzje castingowe i nie chodzi jedynie o Roberta Pattinsona w tytułowej roli. Kiedy miłośnicy DC usłyszeli o tym, że Colin Farrell wcieli się w Oswalda Cobblepota lepiej znanego pod pseudonimem Penguin, nie mogli się doczekać, aż go zobaczą.

"The Batman" - Colin Farrell jako Penguin

O tym, że w nowym "Batmanie" zobaczymy kolejne wcielenie Penguina, wiadomo było od jakiegoś czasu. Dość szybko potwierdzono też, że w roli złoczyńcy zobaczymy Farrella.

Aktor jest uznawany za atrakcyjnego mężczyznę, więc wielu fanom Batmana trudno było sobie wyobrazić, że może wcielić się w niegrzeszącego urodą wroga Mrocznego Rycerza. Zaciekawieni czekali więc, aż zobaczą, jak Farrell będzie prezentował się w roli Penguina. I zobaczyli, tyle tylko, że nie wszyscy zarejestrowali, że patrzą na irlandzkiego gwiazdora. Tak, Farrell pojawia się w pierwszym zwiastunie "The Batman", co zaszokowało nawet dziennikarzy filmowych.

" Naprawdę myślałem, że to Richard Kind był w zwiastunie "Batmana", ale to Colin Farrell w makijażu Penguina. "

" Zaraz, czy Twitter robi sobie ze mnie jaja, czy to naprawdę jest Colin Farrell jako Penguin w zwiastunie "Batmana"? Jeśli tak, to jest najlepsza transformacja charakteryzatorska, jaką widziałem. "

Jak widać, Farella w zwiastunie nowych przygód Mrocznego Rycerza można łatwo przeoczyć, bo rzeczywiście nie przypomina siebie, co jest zdecydowanym plusem, tym bardziej że charakteryzacja jest naprawdę dobrze zrobiona i sztuczne elementy twarzy doklejone aktorowi wyglądają bardzo naturalnie.

"The Batman" - kiedy premiera?

Wygląda więc na to, że nadchodzący film Reevesa zapowiada się naprawdę dobrze. Żeby się przekonać, czy rzeczywiście tak jest, musimy jednak jeszcze trochę poczekać. Pandemia koronawirusa pokrzyżowała filmowcom plany i premiera produkcji została przełożona na 1 października 2021 roku. Oprócz Pattinsona i Farrella w filmie wystąpili Zoë Kravitz, Paul Dano, Andy Serkis, Peter Sarsgaard, John Turturro, Jeffrey Wright oraz Con O'Neill.

