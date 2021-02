Niepłodność par "leczył" własną spermą. Powstał dokument o "Bogu płodności"

Dr Quincy Fortier miał na swoim koncie tytuł lekarza roku w Nevadzie, a niektórzy nazywali go nawet cudotwórcą. Dzięki niemu w ciążę zachodziły kobiety, które zdawały się nie mieć na to żadnych szans. Ponad 10 lat po jego śmierci okazało się, że kobiety, które leczył zachodziły w ciążę dosłownie dzięki niemu, a dokładniej dzięki jego nasieniu, którymi zapładniał je bez ich wiedzy i zgody.

Dr Quincy Fortier bohaterem dokumentu "Bóg płodności"

Sprawa Dr Fortiera z Nevady być może do dziś nie wyszłaby na jaw, gdyby nie Wendi Babst, która przechodząc na policyjną emeryturę w marcu 2018 roku, postanowiła poznać swoje korzenie. Wykonała test DNA, który wykazał liczne dopasowania z ludźmi, których nie znała. Początkowo myślała, że to kuzynostwo, jednak szybko odkryła, że nieznajomi to jej przyrodnie rodzeństwo. W wielu miejscach pojawiało się nazwisko Fortier. Było to nazwisko lekarza, który w latach 60. leczył jej rodziców z niepłodności.

Mama Wendi Babst zgłosiła się do Dr Fortiera, nie umiejąc zajść w ciążę. Lekarz miał wykonać zabieg inseminacji próbką nasienia jej męża. "Cudotwórca" bez jej wiedzy i woli zapłodnił ją jednak własną spermą. W trakcie dochodzenia okazało się, że podobnych przypadków było wiele. Emerytowana policjantka dotarła do 26 dzieci, które Fortier spłodził w ten sposób w trakcie swojej 40-letniej kariery.

"Bóg płodności" dostępny na HBO GO

W 2020 roku Hannah Olson wyreżyserowała dokument o Dr Quincym Fortierze, który nie tylko ujawnia jego haniebne oszustwa, ale także prowokuje do rozważań na temat natury dziedziczenia materiału genetycznego i znaczenia słowa rodzina.

Oglądaj

"Bóg płodności" jest dostępny na platformie HBO GO. Premiera filmu odbyła się 3 grudnia 2020 roku.