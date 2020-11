Drake zagra Baracka Obamę w filmie biograficznym o prezydencie USA?

Drake zagra Obamę w filmie o byłym prezydencie USA?

Barack Obama nie stwierdził może, że to, nawiązując do twórczości Drake'a, "boski plan", ale na pewno wyjawił swoje zainteresowanie takim obrotem zdarzeń.

Były prezydent USA pojawił się niedawno w programie 360 with Speedy Morman autorstwa magazynu Complex. Obama wyjaśnił, że nie przeszkadzałoby mu, gdyby to właśnie Drake miał go zagrać w filmie biograficznym o sobie. Wyjaśnił również, że to niezwykle utalentowany artysta:

Powiem tak - Drake chyba spełnia wszystkie swoje marzenia. I moim zdaniem to bardzo, ale to bardzo utalentowany brat. Więc jeśli nadejdzie taki czas, a on będzie gotowy...

Morman dopytał się, czy Drake ma zatem "pieczęć zezwolenia", na co Obama zażartował:

Drake ma przede wszystkim przyzwolenie mojego domostwa. Podejrzewam , że Malia i Sasha (córki Obamy) byłby całkiem zadowolone z takiej sytuacji.

To połączenie Drake'a i Obamy sięga jeszcze 2010 roku. Wówczas to raper wyraził zainteresowanie całą sytuacją, stwierdzając w rozmowie z portalem Paper:

Mam nadzieję, że ktoś kiedyś zrobi film o życiu Obamy, bo mógłbym go zagrać. Oglądam wszystkie jego orędzia. Za każdym razem, jak go widzę w TV, to zaczynam oglądać, bo studiuje jego sposób mówienia, akcentowanie. Zapytasz kogokolwiek z moich znajomych, to ci powiedzą, że dobrze naśladuje innych. Nie to, żebym jakoś specjalnie się do tego przykladał, ale wolę być w miarę gotowym, jak w końcu otrzymam ten telefon.

Przypominamy, że Drake zanim stał się... no wiecie, jednym z najbardziej znanych artystów na świecie, to był właśnie aktorem. Występował od 2001 roku w serialu "Degrassi: Nowe pokolenie". Zagrał w ponad 130 odcinkach produkcji.