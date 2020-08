Drugi „Shazam!” z oficjalnym tytułem i pstrkokatym plakatem. Jest na co czekać!

„Shazam!” to film z 2019 roku, który szturmem wkradł się w serca, umysły i kieszenie widzów. Produkcja wytwórni Warner Bros., pod egidą DC Comics, zarobiła na świecie ponad 365 mln dolarów, stając się też jednym z najlepiej ocenianych nowych filmów z tzw. „stajni DC”.

Prace nad kontynuacją ruszyły więc niedługo po premierze oryginalnego filmu.

„Shazam: Fury of the Gods” – oficjalny plakat

Nowy poster pojawił się w ramach wydarzenia fanowskiego DC Fandome, podczas którego prezentowano także nowe zwiastuny „The Batman”, czy „Justice League: Snyder’s Cut”.

Nowy plakat zawiera też pełny tytuł filmu. Brzmi on „Shazam: Fury of the Gods”, co można luźno przetłumaczyć jako „Gniew Bogów”. Poster prezentuje się następująco:

„Shazam: Fury of the Gods” – obsada i ekipa

Na plan 2. części filmu powróci ekipa, którą polubiliśmy w oryginalnej części. Oznacza to, że na ekranie ponownie spotkają się Zachary Levi, Jack Dylan Grazer, Grace Fulton, Ian Chen, Jovan Armand, Faithe Herman, a także Adam Brody, Michelle Borth, Ross Butler, D.J. Cotrona i Meagan Good. Za scenariusz i reżyserię znów odpowiada zaś David S. Fanberg.

„Shazam: Fury of thr Gods” – kiedy premiera?

Premiera filmu przewidziana jest na 4 listopada 2022.

