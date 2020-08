Dwayne Johnson jako Black Adam w pierwszej zapowiedzi filmu DC. Będzie hicior

Wideo opowiada historię o tym, jak Teth-Adam postanowił uwolnić swój kraj Kahndaq spod jarzma opresji. W trakcie walki o wolność, stał się potężnym wojownikiem z magicznymi mocami o pseudonimie Black Adam.

Dwayne Johnson zadebiutuje w roli Black Adama w solowej produkcji, a niedługo później ma się pojawić w crossoverze z Shazamem. Reżyserką filmu jest Jaume Collet-Serra, a zdjęcia mają ruszyć już we wrześniu 2020 roku (zostały opóźnione o kilka miesięcy przez koronawirusa). Na razie data premiery została wyznaczona na grudzień 2021 roku, ale może ulec zmianie w zależności od sytuacji na świecie.

Poniżej możecie zobaczyć pierwszą zapowiedź "Black Adama":

Johnson pojawił się na panelu DC FanDome poświęconemu "Black Adamowi", gdzie opowiedział co nieco o swoim bohaterze:

Jest wiele różnych wersji Black Adama, w których zakochaliśmy się na przestrzeni lat, ale jedno mogę obiecać - ten Black Adam jest najbardziej odpowiedni do naszej historii, do historii jego poznania. To bohater, który posiada wszystkie cechy, które my kochamy. "