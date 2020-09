Dwayne Johnson ma koronawirusa. Aktor potwierdził, że zaraziła się nim też jego rodzina

Dwayne Johnson zaraził się koronawirusem, podobnie zresztą jak reszta jego rodziny. Informację potwierdził sam aktor na swoim Instagramie. Jako jeden z najciężej pracujących ludzi w Hollywood, The Rock planował powoli wracać do nagrań na potrzeby filmów i seriali z jego udziałem - zwłaszcza, że powoli po kilku miesiącach do pracy wraca też Hollywood. Niestety, jego obecny stan zdrowia mu na to nie pozwoli.

Dwayne Johnson ma koronawirusa

DJ wraz z rodziną siedzi na przymusowej kwarantannie. Z tej okazji aktor postanowił przypomnieć o tym, że w trakcie pandemii najważniejsze jest dbanie o zdrowie swoje i innych. Zachęcił też do wzmacniania swoich układów immunologicznych oraz do noszenia maseczek.

Jak czytamy w podpisie na Instagramie:

" Moja wiadomość dla wszystkich na świecie. Bądźcie zdyscyplinowani. Wzmacniajcie swoje układy immunologiczne. Postawcie na dobre samopoczucie. Zakładajcie maseczki. Chrońcie swoje rodziny. Dwa razy się zastanówcie, czy chcecie mieć teraz gości w domu. Bądźcie pozytywni. I przejmujcie się losem innych ludzi. Bądźcie zdrowi, moi przyjaciele. "

Natomiast w wideo słyszymy:

" Dzień dobry albo dobry wieczór, w zależności od tego, gdzie jesteście. Chciałem wam przekazać parę informacji dotyczących mojego życia. Moja żona Lauren, moje dwie córeczki i ja jesteśmy zarażeni koronawirusem. Mogę wam powiedzieć, że to jedna z najcięższych i najtrudniejszych sytuacji, które kiedykolwiek musieliśmy przejść jako rodzina. To też jedno z największych wyzwań dla mnie. Swego czasu też nieźle obrywałem od życia. Parę razy zdarzyło mi się upaść. Ale zarażenie się koronawirusem jest gorsze od bycia kontuzjowanym, czy bycia wyrzuconym z mieszkania - wierzcie mi, mówię z doświadczenia. Tak jest dlatego, że dla mnie priorytetem jest zawsze chronienie rodziny. Moich dzieciaków, moich ukochanych ludzi. To powinien być priorytet dla wszystkich - mówię o też o was... My już wiemy, czym jest COVID-19, ale na szczęście wyszliśmy z tego cali i zdrowi. "

Życzymy Dwayne'owi Johnsonowi i jego rodzinie jak najwięcej szczęścia i spokoju.