Dwayne Johnson ogłosił koniec prac nad "Black Adamem". Hierarchia siły w świecie DC ulegnie zmianie

Szybko poszło. Dwayne Johnson poinformował za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, że zakończono zdjęcia do filmu "Black Adam".

Jak czytamy na jego Twitterze, "hierarchia mocy w uniwersum DC ulegnie zmianie", a sam film był jego największym wyzwaniem w karierze:

No to koniec zdjęć do "Black Adama". To była niezwykła podróż. Największe i najtrudniejsze przedsięwzięcie w mojej karierze - zarówno fizycznie, jak i mentalnie. Ale było warto. Jestem niezwykle wdzięczny naszej ekipie, aktorom i reżyserowi, Jaume'emu Collet-Serrze. Hierarchia mocy w uniwersum DC ulegnie zmianie.