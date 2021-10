Dwayne Johnson pokazał klip z "Black Adama". Wygląda elektryzująco

Black Adam - zobaczcie pierwszą zapowiedź filmu

"Hierarchia mocy w uniwersum DC zmieni się na zawsze" - w taki sposób The Rock zapowiadał od pewnego czasu swój najnowszy film "Black Adam". Początkowo mogliśmy to traktować jako marketingową zagrywkę, ale teraz wygląda na to, że gwiazdor miał rację. W sieci pojawił się bowiem klip z nowego filmu z Dwaynem Johnsonem i ten zapowiada nam nowy rodzaj antybohatera we współczesnym kinie komiksowym.

Jak podczas DC Fandome opowiedział sam The Rock, klip przedstawia nam początkowe sceny "Black Adama", kiedy to grupa najemników/naukowców odkrywa grobowiec tytułowego antybohatera. Wypowiadając magiczne słowo "Shazam!", budzą potężnego czarodzieja ze snu.

DC i Warner Bros. są na tyle pewni siebie, że w materiale nie widzimy nawet twarzy Johnsona - zamiast tego mamy przedsmak jego mocy i umiejętności, a te są całkiem imponujące.

Zobaczcie zapowiedź "Black Adama" poniżej:

Oglądaj

W filmie oprócz Dwayne'a Johnsona pojawi się również m.in. Pierce Brosnan, który wcieli się w legendarnego Doktora Fate'a. Produkcja "Black Adam" zadebiutuje w kinach 29 lipca 2022 roku.