Dwayne Johnson pokazał scenariusz "Black Adama". Zapowiada, że idzie po głowy DC i Marvela

The Rock szykuje się na wojnę i nie zamierza brać jeńców - aktor podzielił się na Instagramie zdjęciem scenariusza do nadchodzącego filmu "Black Adam". Przy okazji zdradził datę rozpoczęcia zdjęć do filmu.

Dwayne Johnson podzielił się zdjęciem scenariusza Black Adama

Dwayne Johnson nie pozwolił na to, by "Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera" zgarnęła całe światło reflektorów dla siebie. Aktor postanowił skorzystać z ogromnej popularności produkcji DC, by przypomnieć o swoim nadchodzącym projekcie realizowanym dla Detective Comics - mowa oczywiście o filmie "Black Adam".

The Rock podzielił się nagraniem z pierwszej strony scenariusza do "Black Adama" (który został napisany przez Adama Sztykiela), w opisie wideo cytując legendarny przebój Johnny'ego Casha o tytule "Man in Black":

Well I'd love to wear a rainbow every day. And tell the world that everything's okay. But I'll try to carry off a little darkness on my back. Till things are brighter... I'm the Man In Black. #ba

Z wideo dowiadujemy się również, że zdjęcia do nowego filmu Dwayne'a Johnsona ruszą już za 3 tygodnie. Aktor wyjaśnił również, że cytat Johnny'ego Casha jest obecny w życiu już od kilku lat i jego zdaniem jest idealnym opisem tego, kim dla komiksów jest Black Adam.

Przy okazji Johnson przypomniał sobie chyba swoje czasy wrestlerskie, ponieważ druga część wypowiedzi, to jedno z najlepszych "promo" (czyli budowanie konfliktu z przeciwnikiem na forum publicznym, by podgrzać atmosferę przed walką), jakie The Rock zaserwował fanom od lat.

Chciałem wam pokazać pierwszą stronę naszego scenariusza - coś, na co patrzę za każdym razem, kiedy go otwieram. Pamiętam te słowa od wielu, naprawdę wielu lat. Ale to jest przkład tego, kim jest Black Adam i tego, czym jest dla całego uniwersum DC. Ale moim zdaniem to też oddaje to, kim Black Adam jest w ogóle dla komiksów - też dla Marvela. Nie mówię, że łączymy siły. Kompletnie nie. Chcę wam tylko powiedzieć, że niezależnie od tego, kim jesteś i skąd pochodzisz - mnie to nie interesuje. Black Adama również. Dowiecie się o nas wszyscy - czy jesteś z DC, czy z Marvela - NIKT nie jest bezpieczny.

Dwayne Johnson kończy swoje wideo toastem tequili, życząc wszystkim, by Black Adam stał się "świetnym antybohaterem dla wszystkich, przez całe generacje. Taką mam nadzieję". Następnie żegna się z fanami słowami: "Teraz czas na robotę". Na razie data premiery "Black Adama" jest nieznana.