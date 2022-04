Dwayne Johnson pokazał światu nowe fragmenty filmu "Black Adam". Jest na co czekać?

Gwiazdor pojawił się na imprezie Cinemacon, gdzie panel miało m.in. Sony i Warner Bros. Dwayne Johnson zaprezentował fragmenty z nadchodzących filmów DC Comics z jego udziałem - mowa oczywiście o animowanym "DC League of Super-Pets" (już w lipcu 2022 roku) oraz "Black Adamie", który zadebiutuje w październiku tego roku.

W pierwszym z filmów Dwayne Johnson wciela się w psa Krypto, którego właścicielem jest Superman (John Krasinski). Jak podaje Deadline, we fragmencie widzimy, jak Krypto próbuje obudzić Człowieka ze Stali. Później na Ziemi pojawia się mała, uśmiechnięta i słodziutka kreatura, której nie słyszą i nie rozumieją ludzie. Ta obezwładnia Supermana i wówczas to zwierzaki muszą uratować świat.

Daniem głównym był jednak "Black Adam", który ma "odmienić hierarchię władzy w uniwersum DC". Johnson opowiedział podczas panelu, że próbował zrobić ten film od jakiejś dekady i nareszcie spełniają się jego marzenia:

To naprawdę jest spełnienie moich marzeń. Jak powiedziałem wam wcześniej, "Black Adam" to coś, co inspirowało mnie do wychodzenia z łóżka. Największą inspiracją podczas tworzenia tego filmu byli Johnny Cash oraz "Brudny Harry". To zasugerował nasz reżyser, Jaume Collet-Serra. Jesteśmy w pozycji, żeby stworzyć coś innego. Hierarchia władzy w uniwersum DC zaraz się zmieni. My zrobimy naszą pracę z punktu widzenia marketingowego. Świat będzie gotowy.