Dwayne Johnson potwierdził, że powstanie 2. część "Hobbsa i Shawa"

Film "Hobbs & Shaw" z Dwaynem Johnsonem i Jasonem Stathamem nie przyniósł fortuny porównywalnej z głównymi przygodami "Szybkich i wściekłych". Jednak i tak okazał się być na tyle dużym hitem, że studio Universal dało zielone światło na produkcję kolejnej części spin-offu. Informację potwierdził sam The Rock podczas sesji "pytań i odpowiedzi" na Instagram Live.

Powstaje Hobbs & Shaw 2

Produkcja zakończyła się w taki sposób, że powstanie kontynuacji było jedynie kwestią czasu. Dwayne Johnson został zapytany o los nowych przygód Deckarda Shawa i Luke'a Hobbsa i na szczęście potwierdził, że takowe są planowane.

Na razie jest jednak za wcześnie, by zdradzać jakiekolwiek szczegóły - twórcy sami nie są bowiem jeszcze pewni tego, jak produkcja będzie się prezentowała (cytat za Comic Book Movie):

" Pracujemy obecnie nad następnym filmem, nowym "Hobbsem & Shawem" i to jest całkiem ekscytujące. Musimy teraz ogarnąć kreatywną stronę pracy i znaleźć kierunek, w którym będziemy się poruszali. "

Biorąc pod uwagę, że reżyser "Hobbs & Shaw" David Leitch ma w planach 2 lub nawet 3 filmy (nadal nie mamy oficjalnych informacji na temat "Deadpoola 3"), to raczej nie on zajmie się stworzeniem kontynuacji przygód tytułowych bohaterów. Jednak tak jak przyznał Dwayne Johnson - na razie jest nawet za wcześnie by spekulować.