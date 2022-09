Dwayne Johnson przedstawił finałowy zwiastun "Black Adama". Pojawia się postać z poprzednich filmów DC

Black Adam będzie powiązany z szerszym filmowym uniwersum DC

Dwayne Johnson od lat promuje "Black Adama" jako swój "projekt zrodzony całkowicie z pasji", coś, na czym mu niezwykle zależało od wielu lat. Miejmy więc nadzieję, że miłość do tej opowieści i tej postaci będzie się wylewała z ekranów, bo sam zwiastun jest... okej. Nie zwiastuje nam jakiejś masakry, ale z drugiej strony wygląda tak sztampowo i generycznie, że trudno się podekscytować czymś, co widzieliśmy 1000 razy.

Co prawda, tym razem tego odgrzewanego kotleta serwuje nam chodząca góra mięśni i charyzmy w postaci The Rocka, a na ekranie towarzyszyć mu będzie m.in. Pierce Brosnan/Doktor Fate, jeden z naczelnych "magicznych" ludzi z uniwersum DC, więc może się okazać, że filmowy posiłek nadal będzie smaczny.

Co ciekawe, na ekranie widzimy także... Amandę Waller (Viola Davis). To właśnie takie niespodziewane nawiązanie do szerszego świata z komiksów widzimy bowiem w zwiastunie. Dowiadujemy się również, że Black Adam zmierzy się nie tylko z Justice Society of America, ale również demonicznym złoczyńcą Sabbakiem - antybohater będzie musiał się opowiedzieć po jednej ze stron, a jego decyzja zadecyduje o losie świata.

Więcej zdradzać nie będziemy, a zwiastun "Black Adama" zobaczycie poniżej:

Oglądaj

Reżyserem filmu jest Jaume Collet-Serra, natomiast scenariusz przygotowali Adam Sztykiel, Rory Haines i Sohrab Noshirvani.

W filmie "Black Adam" wystąpią jeszcze Aldis Hodge jako Hawkman, Noah Centineo jako Atom Smasher, Quintessa Swindell jako Cyclone oraz wspomniany Pierce Brosnan jako Dr. Fate. Obecnie data premiery filmu została ustalona na 21 października 2022 roku.