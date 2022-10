Dwayne Johnson sam opowiada spoilery z "Black Adama". Jest powrót ważnej postaci DC

Dwayne Johnson chodzi i spoiluje Black Adama

Wygląda dość jasno na to, że Dwayne Johnson nie przejmuje się już spoilowaniem "Black Adama" - aktor na tydzień przed kinową premierą swojego filmu postanowił bowiem porozmawiać z ludźmi na temat... sceny po napisach.

W tekście będą oczywiście spoilery dotyczące filmu "Black Adam", więc nie czytajcie dalej, jeśli nie chcecie sobie psuć niespodzianki. Ale chyba się domyślacie, na czym będzie polegała ta tajemnica. A więc...

Plotkowało się o tym od dawna, spekulowało się od lat, atmosferę podgrzewali też sami gwiazdorzy - Dwayne Johnson w końcu oficjalnie potwierdził, że w najnowszym filmie DC Comics pojawi się Superman w wersji Henry'ego Cavilla.

Pokazaliśmy Black Adama jako najpotężniejszą postać na tym świecie. Ale ta najbardziej potężna i niezniszczalna postać w całym uniwersum była z boku zdecydowanie za długo. Dlatego razem z Seven Bucks, Danny Garcią i Hiramem Garcią walczyliśmy i nie uznawaliśmy "nie" za odpowiedź". Chcieliśmy zrobić to przede wszystkim dla fanów. I cóż mogę powiedzieć: Witaj w domu.

Witaj w domu Henry Cavillu, świetny odtwórco Supermana. Jak podają zagraniczne media, Supes pojawia się w glorii i chwale w scenie po napisach końcowych. Żadnych sztuczek, pokazywania torsu, czy zaciemniania twarzy - Supermanem jest Henry Cavill, którego nie tylko widzimy, ale też słyszymy. Więcej szczegółów zdradzać nie będziemy.

Co dalej z Supermanem w filmach DC?

Co to oznacza dla przyszłości Supesa? Nie mamy bladego pojęcia. Być może Cavill po ponad dekadzie doczeka się "Człowieka ze stali 2". Może zobaczymy go jako głównego "antagonistę" w "Black Adamie 2" albo wielkim crossoverze "Shazam! 3", gdzie połączy siły z tytułowym bohaterem, by pokonać Black Adama?

Spodziewamy się, że oficjalne informacje pojawią się dopiero po premierze nowego filmu z Johnsonem. Ta odbędzie się 21 października 2022 roku.