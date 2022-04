Dwayne Johnson zagra w komedii romantycznej na podstawie popularnej gry It Takes Two?

Studio Dwayne'a Johnsona Seven Bucks Productions zrealizuje film na podstawie gry It Takes Two na zlecenie Amazona. Czyżby The Rock miał zagrać główną rolę w produkcji?

Dwayne Johnson pomoże stworzyć adaptację gry It Takes Two

Jak podaje Deadline, Amazon przejął prawa do filmowej adaptacji gry It Takes Two. Gigant ma współpracować przy produkcji z firmą Dwayne'a Johnsona, Seven Bucks Productions, a także dj2 Entertainment.

It Takes Two to przygodówka kooperacyjna stworzona przez Hazelight Studios i dystrybuowana przez Electronic Arts. Głównymi bohaterami produkcji są May i Cody, małżeństwo, które od jakiegoś czasu przeżywa kryzys. Sytuacja jest na tyle poważna, że powoli zaczynają się zastanawiać nad rozwodem. Jednak pewnego dnia ich umysły trafiają do lalek, która stworzyła ich córka Rose.

Wówczas Cody i May muszą ponownie nauczyć się współpracy, przypomnieć sobie dlaczego się w sobie zakochali i przy okazji odnaleźć drogę do swoich ciał - zadanie to okazuje się być znacznie trudniejsze, niż pierwotnie zakładali.

Gra stała się nieco niespodziewanym hitem, zdobywając tytuł Gry roku podczas The Game Awards w 2021 roku i sprzedając się w ilości ponad 5 milionów egzemplarzy. Obecnie dowiedzieliśmy się, że scenariusz do adaptacji stworzą Pat Casey i Josh Miller, którzy są odpowiedzialni za skrypty do obu filmów o Jeżu Soniku. Wiemy więc, że duet zna się na rzeczy.

Dwayne Johnson, Dany Garcia i Hiram Garcia zostaną producentami produkcji, podobnie zresztą jak Josef Fares i Oskar Wolontis z Hazelight Studios.

Trudno się spodziewać, żeby to konkretnie Johnson miał wcielić się w główną rolę, ale z drugiej strony czemu nie? Aktor wydaje się być zbyt dobrze zbudowany do grania "zwykłego" faceta, ale z drugiej strony przez większość filmu będzie podkładał głos lalce, więc wciąż istnieje szansa, że to The Rock zagra Cody'ego.

Na razie jednak to tylko spekulacje - i to dość marne. Data premiery i obsada filmu "It Takes Two" jest na razie nieznana.