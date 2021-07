Dwayne Johnson zdradził datę premiery swojego filmu z Gal Gadot i Ryanem Reynoldsem

"Red Notice" to nadchodzący film Netfliksa, w którym główne role grają Dwayne Johnson, Ryan Reynolds i Gal Gadot. Produkcja opisywana jest jako najdroższy film oryginalny serwisu, a z poprzednich informacji wynika, że fani "Deadpoola" będą nim zachwyceni.

Red Notice - nareszcie poznaliśmy datę premiery filmu z Gadot, Johnsonem i Reynoldsem

Nareszcie - Netflix zdradził datę premiery długo wyczekiwanego filmu "Red Notice" z Dwaynem Johnsonem, Gal Gadot i Ryanem Reynoldsem w rolach głównych. Wyreżyserowany przez Rawsona Marchalla-Thurbera obraz trafi na platformę streamingową już 12 listopada 2021 roku. Informację potwierdził na swoich mediach społecznościowych sam The Rock.

"Red Notice" to wysokobudżetowa produkcja Netfliksa, która już niebawem trafi na platformę streamingową. W filmie występują Dwayne Johnson, Gal Gadot i Ryan Reynolds, co już jest zwiastunem niezłego kina akcji okraszonego sporą dawką humoru. Dodatkowo potwierdza to dorobek reżysera, Rawsona Marshalla Thurbera, który ma na swoim koncie takie produkcje jak "Agent i pół", "Millerowie" czy "Drapacz chmur".

Film Rawsona Marshalla-Thurbera miał kosztować 150 mln dolarów (z czego pokaźną część pochłonęły gaże gwiazd), co czyni go jedną z najdroższych produkcji serwisu. Możemy wywnioskować, że będziemy mieli do czynienia z produkcją w stylu "Deadpoola" (tyle, że bez supermocy).

"Red Notice" to pełna akcji i humoru opowieść o czołowym profilerze FBI (Dwayne Johnson), który w związku z publikacją przez Interpol czerwonej noty o globalnym zagrożeniu, zmuszony jest połączyć siły z dwójką rywalizujących ze sobą przestępców (Gal Gadot, Ryan Reynolds).

Rawson Marshall-Thunber odpowiada za scenariusz i reżyserię filmu, jest też jednym z jego producentów obok Dwayne'a Johnsona, Beau Flynn, Dany'ego Garcii i Hirama Garcii.

Zgodnie z zapowiedzią, produkcja "Red Notice" ma trafić na Netflix już 12 listopada 2021 roku.