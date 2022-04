Dzieci Wandy powracają w nowym zwiastunie "Doktora Strange'a w multiwersum obłędu"

Doktor Strange w multiwersum obłędu - powrócą w nim dzieci Wandy

Film "Doktor Strange w multiwersum obłędu" to bez wątpienia jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji Marvela 2022 roku. Zapowiedzią nowego tytułu był już "Spider-Man: No Way Home", ale twórcy przedstawią nam również kontynuację serialu "WandaVision".

Na miesiąc przed premierą filmu zaprezentowano kolejną zapowiedź, w której pojawiły się zupełnie nowe fragmenty scen. Miłośnicy Wandy Maximoff/Scarlet Witch granej przez Elizabeth Olsen zapewne będą zainteresowani wątkiem dzieci bohaterki, które powrócą w nadchodzącej produkcji. Tak, tych samych "zmyślonych" dzieci, które pojawiły się w serialu "WandaVision".

Te pojawiają się na ekranie dosłownie przez moment, ale i tak wystarczy nam, by zapytać się zwyczajnie: co tu się...?

Wśród nowych fragmentów duże poruszenie fanów wywołała alternatywna wersja Doctora Strange'a... z trzecim okiem na czole. Zapowiedź nie rozwiewa żadnych wątpliwości fanów dotyczących fabuły i przeciwnika Strange'a. Nawet więcej, po obejrzeniu zwiastuna mamy w głowie jeszcze więcej pytań na temat najnowszego filmu Marvela.

Odpowiedzi na nie poznamy na szczęście już całkiem niedługo - film "Doktor Strange w multiwersum obłędu" ma zadebiutować w kinach już 6 maja 2022 roku. W rolach głównych pojawią się Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor oraz Xochitl Gomez. Reżyserem produkcji jest Sam Raimi.