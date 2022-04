Chociaż wiele osób krytykuje film ''Dziewczyny z Dubaju" to produkcja jest najchętniej oglądaną polską produkcją w 2021. Jeżeli jeszcze nie widzieliście filmu i jakimś cudem chcecie to nadrobić, to już od 29 kwietnia 2022 tytuł będzie dostępny online. Gdzie obejrzycie ten film?

"Dziewczyny z Dubaju'' dostępne online. Gdzie obejrzycie najpopularniejszy polski film 2021 roku?

Najpopularniejszy polski film, który w 2021 r. jako jedyny przyciągnął do kin ponad milion widzów teraz będzie dostępny online. 29 kwietnia 2022 ''Dziewczyny z Dubaju'' pojawiły się na Canale +.

Produkcja pokazuje historie młodych Polek, celebrytek i modelek wyjeżdżających do zagranicznych kurortów w celu zarabiania na zapewnianiu rozrywki i towarzystwa bogatym mężczyznom. Młoda, abitna Emi od lat marzy o karierze w wielkim świecie. Dlatego gdy tylko nadarzyła się okazja, bez wahania decyduje się zostać ekskluzywną escort girl. Wkrótce to właśnie ona, na zaproszenie arabskich szejków, zaczyna rekrutować Polki – celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Jednak ten niedostępny, luksusowy świat szybko ujawnia swoją ciemną stronę.

Film inspirowany był wydarzeniami opisanymi w książce Piotra Krysiaka "Dziewczyny z Dubaju''. Producentką została Dorota ''Doda" Rabczewska, zaś za reżyserię odpowiedzialna jest Maria Sadowska. W obsadzie znaleźli się m. in.: Paulina Gałązka, Katarzyna Sawczuk, Olga Kalicka, Anna Karczmarczyk oraz Katarzyna Figura, Jan Englert, Beata Ścibakówna i Józef Pawłowski oraz Giulio Berutti.

W premierowy weekend produkcja przeciągnęła prawie 280 000 widzów, co było najlepszym kinowym otwarciem roku. Przez sześć tygodni ''Dziewczyny z Dubaju'' utrzymywały się w czołówce Box Office - w tym cztery na pierwszym miejscu – by ostatecznie, po nieco ponad miesiącu emisji, zamknąć rok z wynikiem ponad miliona widzów. Tym samym właśnie ''Dziewczyny z Dubaju" zostały najpopularniejszą polską produkcją 2021 r. oraz trzecim najchętniej oglądanym filmem, ustępując miejsca jedynie wyczekiwanej najnowszej części przygód Jamesa Bonda ''Nie czas umierać'' oraz ''Diunie''.