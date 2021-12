"Dziewczyny z Dubaju" to najpopularniejszy polski film 2021 roku. Pobił nawet "Wesele"

Dziewczyny z Dubaju to najpopularniejszy polski film w 2021 roku

Ostatni weekend w kinach należał do "Dziewczyn z Dubaju". Jedna z najgłośniejszych produkcji roku już teraz okazała się wielkim sukcesem frekwencyjnym. Najnowszy film w reżyserii Marii Sadowskiej wybił się na szczyt box office, notując aż 278 893 widzów po pierwszym weekendzie na ekranach kin.

To najlepsze otwarcie polskiego filmu i drugie otwarcie w 2021 roku ustępujące wyłącznie najnowszej odsłonie przygód Jamesa Bonda "Nie czas umierać" (440 tysięcy widzów w pierwszy weekend). "Dziewczyny z Dubaju" zebrały w kinach w pierwszy weekend na ekranach kin większą widownię niż "Diuna" (233 tysięcy) i "Eternals" od Marvela (133 tysięcy).

Jeśli chodzi o krajową kinematografię, film okazał się bezkonkurencyjny, wyprzedzając dotychczasowego lidera w postaci "Pitbulla" Patryka Vegi (227 tysięcy), a także "Wesela" Wojtka Smarzowskiego (139 tysięcy) i notując najlepsze otwarcie roku w polskim kinie.

Emi to młoda ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Jednak ten niedostępny, opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną stronę...

Na ekranie zobaczymy m.in.: Paulinę Gałązkę, Katarzynę Figurę, Jana Englerta, Beatę Ścibak-Englert, Katarzynę Sawczuk, Olgę Kalicką, Annę Karczmarczyk i Józefa Pawłowskiego. W obsadzie pojawiły się także zagraniczne gwiazdy: Giulio Berruti, Iacopo Ricciotti, Andrea Preti oraz Luca Molinari.