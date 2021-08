Zwiastun filmu "Dziewczyny z Dubaju" pokazuje, że produkcja będzie ociekać złotem oraz seksem. Czy to konkurencja dla równie kiczowatego filmu "365 dni"?

Twórcy filmu "Dziewczyny z Dubaju" zaprezentowali pierwszy zwiastun produkcji. Film pokaże kulisy tzw. "afery dubajskiej", w którą zamieszane były celebrytki i modelki, jak również wiele znanych postaci ze świata polityki, biznesu, czy sportu. Czego należy się spodziewać po filmie?

"Dziewczyny z Dubaju" z pierwszym zwiastunem. Jest gorąco i kiczowato [WIDEO]

Dotychczas zobaczyliśmy zdjęcia promujące film "Dziewczyny z Dubaju", z których wynikało, że w obrazie nie zabraknie sporej dawki erotyki. Potwierdza to też zwiastun - w filmie poznamy Emi, która od lat marzy o wielkim świecie. W końcu zostaje ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki.

Oglądaj

Na ekranie zobaczymy m.in.: Paulinę Gałązkę, Katarzynę Figurę, Jana Englerta, Beatę Ścibak-Englert, Katarzynę Sawczuk, Olgę Kalicką, Annę Karczmarczyk i Józefa Pawłowskiego. W obsadzie pojawiły się także zagraniczne gwiazdy: Giulio Berutti, Iacopo Ricciotti, Andrea Preti oraz Luca Molinari.

"Dziewczyny z Dubaju" to film wyprodukowany przez Dodę, zaś reżyserii podjęła się Maria Sadowska – autorka obrazu „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”. Jak na razie nie podano daty premiery produkcji.