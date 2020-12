Dziś premiera filmu Tomasza Sekielskiego o 2020 roku. Gdzie można obejrzeć "Rok we mgle"?

Tomasz Sekielski postanowił odłożyć na chwilę problemy polskiego Kościoła i stworzył dokument o równie gorącej tematyce. Tym razem dziennikarz zajął się koronawirusem oraz próbą sprawdzenia, jak rząd radzi sobie z epidemią szalejącą na świecie już od roku.

"Rok we mgle" Tomasza Sekielskiego. O czym jest dokument?

10 grudnia 2019 to bardzo ważna data w historii całego świata. Wówczas zdiagnozowano w Chinach tzw. "pacjenta zero" chorego na COVID-19. Od tamtej pory, epidemia zaczęła przenosić się w błyskawicznym tempie po całym globie. Dziś mija rok od tamtych wydarzeń, a nasze życie zmieniło się przez te 12 miesięcy diametralnie. Pandemia ma wpływ niemal na każdą dziedzinę naszego życia. Wiele osób straciło pracę, nie spędzi świąt w rodzinnym gronie, inaczej robimy zakupy, spędzamy urlopy i czas wolny.

Tomasz Sekielski postanowił poświęcić najgorętszemu tematowi ostatnich miesięcy film. Dokument "Rok we mgle" ma przybliżyć nam, w jaki sposób władze polskie od roku próbują walczyć z COVID-19. Jak czytamy w opisie filmu:

Kolejne państwa często po omacku, jak we mgle, szukały recepty na walkę z pandemią. Mimo wielu zapewnień i kolejnych deklaracji szybko okazało się, że Polska była kompletnie nieprzygotowana na to, co się stało. "Rok we mgle" to podsumowanie tego, jak Polska walczyła i walczy z pandemią koronawirusa. Jest to bolesna historia opowiedziana przez dziennikarzy Onetu, którzy codziennie relacjonowali przebieg epidemii oraz ujawniali afery i nieprawidłowości w działaniu władz.

"Rok we mgle" Sekielskiego. Gdzie oglądać? Kiedy premiera?

Premierę dokumentu zaplanowano na rocznicę zdiagnozowania pacjenta zero w Wuhan. Film trafił 10 grudnia do Onetu. Teraz możecie obejrzeć go za pośrednictwem platformy vod.onet.pl. Póki co, Tomasz Sekielski nie zdradził, czy udostępni film - podobnie jak poprzednie produkcje - na YouTubie i czy materiał trafi kiedyś do telewizji.

Zwiastun filmu możecie obejrzeć poniżej: