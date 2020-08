Kino grozy to bardzo zróżnicowany gatunek filmowy. Istnieją różne odmiany horroru. Jednym z nich są absurdalne produkcje, które bardziej śmieszą, niż straszą. Do długiej listy dziwacznych tytułów dołączy niedługo "Ebola Rex". W sieci pojawił się zwiastun i fragment jednej ze scen filmu o dinozaurze zarażonym groźnym wirusem.

"Ebola Rex" - horror o dinozaurze

Lubicie "Rekinado", "Atak krwiożerczych donatów", "Zabójcze ryjówki", lub "Zabójcze kondomy"? To nowe dzieło twórców "5G Zombies" i "Angry Asian Murder Hornets" powinno przypaść Wam do gustu.

Jakiś czas temu w sieci pojawił się zwiastun "Ebola Rex". Jak prezentuje się nowy horror Dustina Fergusona?

Jeśli Wam mało, to twórcy postanowili zaskoczyć swoich widzów jeszcze większą dawką absurdu i pokazali jedną ze scen z nadchodzącego filmu.

Niskobudżetowy film opowiada o grupie protestujących, którzy domagają się uwolnienia schwytanego przez naukowców tyranozaura. Aktywiści postanawiają dać badaczom nauczkę... i infekują dinozaura wirusem Ebola. Stwór staje się jeszcze bardziej niebezpieczny i zaczyna siać zniszczenie w południowej Kalifornii. Jednym z jego celów pada oczywiście Los Angeles. I to właśnie pojedynek z kopalnym gadem na ulicach tego miasta jest motywem przewodnim powyższego klipu z "Ebola Rex".

W rolach głównych wystąpili Mel Novak ("Bruce Lee's Game of Death"), Mike Ferguson ("Moon of The Blood Beast"), and Erik Anthony Russo ("Angry Asian Murder Hornets"). "Ebola Rex" to kolejna produkcja reżysera, która ukaże się w tym roku. Ferguson (w 2019 roku stworzył 7 produkcji), który pracuje szybciej nawet, niż Patryk Vega planuje, że historia o dinozaurze trafi na platformy VOD 1 września 2020 roku.

