Ed Gein wciąż żyje... jako duch? Czy seryjny morderca i jego ofiary nawiedzają amerykańskie miasto?

Ed Gein to jeden z najsłynniejszych seryjnych morderców. W filmie "Ed Gein: The Real Psycho" badacze duchów sprawdzą, czy psychopata 60 lat po aresztowaniu nawiedza swój rodzinny dom.

Czy Ed Gein po 37 latach od śmierci i ponad 60 od aresztowania przez policję wciąż wzbudza strach w sercach mieszkańców miasta, z którego pochodził? Ten temat podjęli twórcy filmu dokumentalnego "Ed Gein: The Real Psycho", którzy wraz z badaczami zjawisk paranormalnych postanowili rozwikłać zagadkę rodzinnej farmy słynnego seryjnego mordercy.

Co oprócz krwawych zapędów mają ze sobą wspólnego bohaterowie "Psychozy", "Milczenia owiec" i "Teksańska masakra piłą mechaniczną"? Jedną osobę, która naprawdę istniała, bo psychopaci z horrorów i thrillerów nie są jedynie fikcją scenarzystów i pisarzy. Mowa o Edzie Geinie - jednym z najsłynniejszych seryjnych morderców w historii.

Mężczyzna zasłynął z tego, że nie tylko mordował swoje ofiary, ale wykonywał z ich pozostałości różnego rodzaju przedmioty - miski z czaszek, maski z twarzy, pas z sutków, czy strój, abażury i obicia tapicerskie z ludzkiej skóry. Istnieje też podejrzenie, że Gein był kanibalem, chociaż nie zostało to nigdy udowodnione. Chociaż aresztowano go w 1957, a zmarł w 1984 roku, wciąż pamięta o nim cały świat, a przede wszystkim mieszkańcy miasta Plainfield w stanie Wisconsin.

Według mieszkańców na sławetnej farma Geinów, na której znaleziono przerażające artefakty zrobione ze zwłok jego ofiar, straszy. Lokatorem miejsca ma być nie tylko duch mordercy, ale także osób, które zabił. To jednak nie wszystko - podobno zbłąkane dusze wypuszczają się do Plainfield, by prześladować jego mieszkańców. Platforma discovery+ postanowiła zbadać niewyjaśnione zjawiska i powołać do życia film "Ed Gein: The Real Psycho" w ramach serii "Shock Docs".

Steve Shippy, który jest producentem filmowym i badaczem zjawisk paranormalnych połączył siły ze słynnym medium Cindy Kazą, by odpowiedzieć na pytanie, czy na farmie Geinów naprawdę straszy. Po raz pierwszy w historii na teren posesji mordercy wpuszczono ekipę filmową kamery. Shippy i Kaza spotkali się również z mieszkańcami miasta, którzy pomogli zdradzić szczegóły zbrodni Geina i odkryć nigdy wcześniej niewidziane przedmioty, prawdopodobnie służące mordercy podczas zbrodni. Zespół ma ujawnić nowe szczegóły dotyczące motywu zbrodni psychopaty.

Jednym z tych przedmiotów jest nóż, którym Gein miał zamordować jedną ze swoich ofiar. Kaza wykorzysta swoje zdolności, by przebadać narzędzie i odpowiedzieć na pytanie, czy Plainfield nadal prześladuje Ed Gein, jego matka i jego ofiary?

Już od jakiegoś czasu czekałam, aby się tym z wami wszystkimi podzielić i dziś jest ten dzień! Steve Shippey i ja otrzymaliśmy bezprecedensowy dostęp do farmy Geinów w celu zbadania jednego z najbardziej znanych seryjnych morderców wszechczasów: Eda Geina. Ta sprawa będzie mnie prześladować przez resztę mojego życia… Nie przegapcie tej sprawy… Czekajcie na więcej szczegółów!

Zapowiedź filmu wygląda bardzo atrakcyjnie, szczególnie dla osób lubiących historie o duchach. Problem jednak w tym, że... dom Geina spłonął wkrótce po jego aresztowaniu. Shippy i Kaza będą więc prawdopodobnie szukać duchów na pustej parceli, która należała kiedyś do seryjnego mordercy i swego czasu stała się nawet atrakcją turystyczną.

"Ed Gein: The Real Psycho" - kiedy premiera?

Film prawdopodobnie nie wniesie nic nowego do sprawy sprzed prawie 70 lat. Produkcja "Ed Gein: The Real Psycho" trafi na płatną platformę discovery+ już 9 kwietnia 2021 roku. Usługa jest dostępna w Polsce dzięki Player.pl, ale na razie trudno powiedzieć, czy film o duchu Eda Geina, będzie można oglądać również w naszym kraju.