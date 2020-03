Eddie Murphy, rocznik 1961. Amerykański aktor, którego debiutancka rola w 1982 roku zafundowała mu jego pierwszą nominację do Złotego Globu. W ciągu wielu lat swojej kariery Murphy był nominowany aż sześć razy do tej prestiżowej nagrody. Ma na koncie także nominację do Oscara. Które role Murphy'ego należą do jego najlepszych? Sprawdźcie nasze zestawienie.