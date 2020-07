Edgar Wright wyreżyseruje film o duchach dla firmy Stevena Spielberga

Twórca trylogii Cornetto, a także filmów "Scott Pilgrim vs the World" i "Baby Driver" postanowił przyjąć kolejny projekt. Jak podaje The Hollywood Reporter, Wright wyreżyseruje film "Stage 13" dla firmy produkcyjnej Amblin.

Edgar Wright wyreżyseruje film o duchu

Tytuł ma bazować na krótkiej historii Simona Richa i opowie o reżyserze, który został wynajęty przez studio do zrobienia "filmu, który udobrucha ducha gwiazdy filmowej, panującej na scenie teatru". W trakcie nagrań, reżyser i duch nawiązują jednak mocną relację, a początkowy plan ulega sporym zmianom.

Scenarzystą filmu został Simon Rich - wcześniej zdążył już napisać inną adaptację swojej historii, a mianowicie "An American Pickle" z Sethem Rogenem w roli głównej. Ten film trafi na HBO Max w sierpniu.

Wright wraz z Nirą Park będzie producentem filmu. Niestety nie znamy daty premiery "Stage 13".