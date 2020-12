"Egzorcysta" doczeka się sequela. Horror stworzy reżyser nowego "Halloween"

Studio Blumhouse podzieliło się niespodziewaną nowiną. Niebawem ruszą prace nad sequelem jednego z najgłośniejszych horrorów w historii kina. Powstanie druga część "Egzorcysty", za którą odpowie David Gordon Green.

Oryginalny "Egzorcysta" ukazał się w 1973 roku i był tak przełomowym filmem grozy, że podobno podczas seansów niejednokrotnie dochodziło do omdleń widzów, którzy byli oszołomieni realistycznymi jak na ówczesne czasy efektami specjalnymi. Trudno się im dziwić, bo przerażający klimat "Egzorcysty" nie zestarzał się do dziś.

Studio Blumhouse, które w ostatnich latach wypuściło wiele udanych horrorów, zaczęło celować w sequele, rozgrywające się wiele lat po wydarzeniach z oryginału, które w pewnym sensie są lekkimi rebootami. Mowa o odświeżonej serii "Halloween", której drugą część zobaczymy za niespełna rok.

Jak podaje Observer, kolejną ikoną horroru wziętą na warsztat przez Blumhouse będzie "Egzorcysta". Według doniesień kontynuacją ma zająć się reżyser nowego "Halloween" - David Gordon Green, pracujący obecnie nad "Halloween Kills" i "Halloween Ends". Na razie informacja nie została potwierdzona przez przedstawicieli studia, ale pracownicy Blumhouse jakiś czas temu wspominali o sequelu filmu na temat opętania, którego producentami zostali Jason Blum, David Robinson i James Robinson.

"Egzorcysta" dzięki swojej popularności doczekał się czterech sequeli, ale żaden nie był tak dobry jak oryginał i każdy z nich służył raczej odcinaniu kuponów od legendarnego horroru w reżyserii Williama Friedkina. Na razie nie wiadomo, czy Blumhouse pójdzie w tym samym kierunku, co w przypadku "Halloween", czy może zdecyduje się na klasyczny reboot. Nowa druga część historii Laurie Strode i Michaela Myersa ignoruje wszystkie sequele i bezpośrednio odnosi się do pierwszej części "Halloween" stworzonej przez Johna Carpentera. Akcja dzieje się 30 lat po wydarzeniach z oryginału.

Niewykluczone, że w przypadku nowego "Egzorcysty" może być tak samo, stąd obecność w przedsięwzięciu Davida Gordona Greena, któremu już raz udało się stworzyć przyzwoitą kontynuację serii dziejącą się po latach. Kilka dni wcześniej na portalu IMDB pojawiła się informacja sugerująca, że nad nową wersją "Egzorcysty" pracuje reżyser oryginalnego horroru. William Friedkin zdementował doniesienia na swoim Twitterze.

Na IMDB krąży plotka, że pracuję nad nową wersją "Egzorcysta". To nie plotka, to bezczelne kłamstwo. Na świecie brakuje pieniędzy i motywacji, aby mnie do tego zmusić.