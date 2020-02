Eli Roth wyreżyseruje film na podstawie gry "Borderlands". Scenariusz napisze twórca "Czarnobyla"

Jak podaje The Hollywood Reporter, Eli Roth porozumiał się ze studiem Lionsgate i w ciągu następnych kilku lat zrealizuje film na podstawie popularnej serii gier "Borderlands". Informację potwierdził sam reżyser, który udostępnił na swoim Facebooku misternie skleconą grafikę przedstawiającą go jako jednego z bohaterów gry (oczywiście został nałożony specjalny efekt, dodający do niego cell-shading).

Eli Roth został reżyserem filmu Borderlands

Niewątpliwie dobrą informacją jest również to, że scenariusz do produkcji napisze Craig Mazin, który popełnił skrypt do szalenie popularnego i docenianego serialu HBO "Czarnobyl" (dostał za niego nawet nagrodę Emmy, czyli telewizyjnego Oscara). Na temat produkcji wypowiedział się w oficjalnym oświadczeniu reżyser Eli Roth, który nie może się doczekać rozpoczęcia pracy nad "Borderlands":

" Jestem tak podekscytowany zanurzeniem się w świat "Borderlands", bo nie mógłbym mieć lepszego scenariusza, drużyny producenckiej i studia. Mam naprawdę długą i pełną sukcesów historię z Lionsgate. Mam wrażenie, że razem dorastaliśmy i wszystko, co zrobiłem w swojej karierze reżyserskiej doprowadziło mnie do projektu tak ambitnego, i tak ogromnego. "

Tajemnicą pozostaje to, w jaki sposób film będzie wyglądał. Seria "Borderlands" ma tak charakterystyczny styl graficzny, że Roth, jego operatorzy i spece of efektów specjalnych stoją przed naprawdę wielkim wyzwaniem. My mamy nadzieję, że jego film będzie się rozpoczynał od rekreacji niemalże legendarnego intro do pierwszej gry z serii (wraz z motywem muzycznym w postaci "Ain't No Rest For The Wicked" Cage the Elephant):

Niestety, data premiery nadchodzącego filmu pozostaje nieznana. Ostatnia gra z serii, czyli "Borderlands 3" zadebiutowała we wrześniu 2019 roku.