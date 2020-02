Eminem wyjawił, dlaczego pojawił się na Oscarach 17 lat po swoim zwycięstwie

Eminem rzadko udziela wywiadów, a jeżeli już mu się to zdarza, to robi to z przytupem. Niedawno raper pojawił się na rozdaniu Oscarów, gdzie niespodziewanie wykonał oscarowe "Lose Yourself", za które otrzymał statuetkę w 2003 roku. Nie pojawił się wówczas na gali, a statuetkę w jego imieniu przyjął współpracownik Luis Resto, który był odpowiedzialny za klawisze w utworze Eminema.

Dlaczego Eminem wystąpił na Oscarach 2020?

Jego występ został ciepło przyjęty przez młodszych i starszych uczestników gali, a zakończenie performance'u przyniosło Eminemowi owacje na stojąco od Billie Eilish, Leonardo DiCaprio, czy Brada Pitta. Portal Variety miał okazję porozmawiać z raperem na temat jego niespodziewanego występu. Zapytali go m.in. o to, dlaczego wybrał na swój występ akurat rok 2020:

" Pomyślałem, że skoro nie miałem okazji wystąpić wcześniej, to może spróbuje to zrobić teraz. Wtedy nie myślałem, że ktokolwiek mnie na ceremonię zaprosi, a dosłownie kilka tygodni wcześniej zagraliśmy "Lose Yourself" z The Roots na ceremonii rozdania Grammy. Oprócz tego, młodsza wersja mnie pomyślała, że taka impreza była nieco zbyt "sztywna" dla mnie i mojej muzyki. Ale wciąż doceniam, że nagrodzili nas, chociaż nie było mnie na ceremonii. To pokazało mi prawdziwość i autentyczność tych nagród. "

Eminem przyznał, że wcale nie był rozczarowany tym, że ominął ceremonię, na której został nagrodzony:

" Nie wiem, czy byłem rozczarowany. Przede wszystkim byłem zaskoczony, że wygrałem. Nie wiedziałem nawet, że możesz dostać Oscara za piosenkę! "

Raper zdradził również, że to Akademia Filmowa wyszła z inicjatywą, ponieważ przygotowywała montaż najlepszych filmów muzycznych, w którym pojawiły się fragmenty "Ósmej Mili":

" Zadzwonili i zapytali się, czy chciałbym się pojawić. Co było bardzo miłe z ich strony, zwłaszcza, że niedawno wydałem nowy album, więc to był też dobry moment na pojawienie się na Oscarach. W Los Angeles pojawiliśmy się tydzień przed imprezą i mieliśmy 5 albo 6 prób dźwięku. Wszystkie były gdzieś poza LA, żeby wszystko było w tajemnicy. To również był pomysł Akademii, ale mnie również się podobał - utrzymanie wszystkiego w tajemnicy jest super. "

Dyskografię Eminema zamyka album "Music to Be Murder By", który zadebiutował 17 stycznia 2020 roku.