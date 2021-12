Emma Watson chciała odejść z serii Harry Potter. Co ją powstrzymało?

Emma Watson chciała opuścić obsadę Harry'ego Pottera?

Niedawno w USA zadebiutował specjalny program "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts". W trakcie specjalnej produkcji Emma Watson wyjaśniła, że poważnie zastanawiała się nad opuszczeniem serii w okolicach nagrywania "Zakonu Feniksa". Co spowodowało taki obrót sytuacji?

W trakcie programu reżyser wspomnianej odsłony serii David Yates opowiedział o tym, jak Watson przeżywała nowo zdobytą sławę. Aktorka przyznała, że cała sytuacja była jak najbardziej prawdziwa i opowiedziała, że czuła się wówczas samotna i nie był to łatwy okres w jej życiu:

Myślę, że byłam przerażona. Nie wiem, czy kiedykolwiek mieliście taką sytuację, że dochodzicie do punktu bez powrotu. Miałam odczucie, że ta sława była już na wieczność. Że już nigdy nie wrócę do normalności. To nasiliło się przy "Zakonie Feniksa" - wtedy wszyscy zaczęliśmy naprawdę doświadczać sławy.

Na szczęście do pozostania przy serii zachęcili ją sami... fani. Ich szczerość i pozytywne słowa spowodowały, że w końcu postanowiła doprowadzić serię do końca:

Cała ta sława w końcu uderzyła do głowy - i to dość mocno. Ale nikt mnie nie musiał przekonywać do tego, by jednak wrócić. Fani naprawdę chcieli, żeby to się udało i naprawdę wspierali też siebie nawzajem. Czy to nie jest świetne?

Okazało się, że Emma Watson nie była jedyną osobą, która miała podobne odczucia. Na temat swoich przemyśleń i doświadczeń wypowiedział się też Rupert Grint, który nigdy nikomu o tym nie powiedział:

Prawda jest taka, że miałem podobne odczucia co Emma, zastanawiając się, co by było, gdybym odszedł z obsady. Nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Ale strzelam, że to dlatego, że każdy z nas przechodził przez to inaczej. Nigdy nie pomyślałem o tym, że każdy z nas może mieć takie same, czy podobne uczucia.

Program "Harry Potter - 20. rocznica: Powrót do Hogwartu" zadebiutuje w Polsce na HBO GO już 1 stycznia 2022 roku.