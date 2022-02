"Endgame" to będzie ostatni film o Avengers? Dziwne słowa szefa Marvel Studios

Endgame to będzie ostatni film o Avengers?

Kevin Feige nie jest pewny tego, jak wygląda przyszłość serii "Avengers". Szef Marvel Studios pojawił się w niedawnym odcinku "Marvel Studios Assembled" na Disney+, w którym twórcy rozmawiali na temat "Eternals". Producent i scenarzysta powiedział jasno, że po wydarzeniach z "Endgame" nadszedł czas na zupełnie nowe podejście do opowiadania historii w MCU - dlatego "Eternals" mogło nadejść dopiero po tak kosmicznej produkcji.

Przy okazji stwierdził, że "Endgame" to "finałowy film o Avengers". Jak słyszymy w jego wypowiedzi:

Marvel Studios i Marvel Cinematic Universe świętowało już swoje dziesięciolecie, a po wydaniu finałowego filmu o Avengers zamknęliśmy całą Inifinity Sagę.

Następnie Feige powiedział współczesną korpomową sporo, nie zdradzając w sumie nic:

Gdzie nas teraz poniesie los? Od czego zaczniemy? Chcieliśmy w gruncie rzeczy dwóch rzeczy: świeżego startu z nowymi bohaterami, nowymi historiami, ale też eksplorowania najbardziej głębokich bogactw z komiksów Marvela.

Tak naprawę to nie powinno nas to dziwić - Iron Man i Black Widow nie żyją, Kapitan Ameryka przeszedł na emeryturę, Thor jest w kosmosie, Hawkeye skupił się na życiu rodzinnym i oddał łuk oraz strzały Kate Bishop, a jedynie Hulk zdaje się być w miarę aktywnym członkiem oryginalnych Avengers. To daje możliwość rozwoju innym ugrupowaniom znanym z komiksów, jak np. West Coast Avengers, których mamy podobno poznać w nowym "Ant-Manie".

Marvel Cinematic Universe nadal idzie do przodu - już 30 marca 2022 roku na Disney+ zadebiutuje serial "Moon Knight" z Oscarem Isaakiem w roli głównej, a 6 maja w kinach zobaczymy "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".