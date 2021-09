"Eternals" - Angelina Jolie miała zaskakujący powód do przyjęcia roli w filmie Marvela

"Shang-Chi i legenda Dziesięciu Pierścieni" to zaledwie drugi z czterech planowanych filmów Marvela, które mają się pojawić w kinach w 2021 roku. Teraz fani skupiają się na kolejnej produkcji, czyli "Eternals".

Eternals - co skłoniło Angelinę Jolie do zagrania w filmie?

Film w reżyserii laureatki Oscara Chloe Zhao ma zadebiutować już w listopadzie 2021 roku i trzeba przyznać, że ma również absolutnie imponującą obsadę. To niby nie jest żadne zaskoczenie w przypadku filmów Marvela, ale z drugiej strony występy aktorek pokroju Salmy Hayek i Angeliny Jolie w produkcji na bazie komiksu są dość zaskakujące.

Druga z gwiazd wcieli się w wojowniczą Thenę i niedawno porozmawiała z disneyowskim portalem D23 Magazine, w którym wyjaśniła, co sprawiło, że dołączyła do obsady "Eternals":

Prawdziwym powodem dołączenia do tego filmu był fakt, że mogę być częścią tak bardzo różnorodnej rodziny. Chciałam w nim zagrać, niezależnie od tego, jak dużą będę miała rolę. Byłam zaskoczona tym, jak bardzo przyziemna była Chloe. Kiedy ją poznaliśmy, siedziała na podłodze bez butów. Szybko okazało się, że wszyscy jesteśmy nerdami i geekami, więc łatwo nam było złapać kontakt. Te subtelne różnice i różne tiki stały się naszymi supermocami. Chociaż nasza obsada jest bardzo gwiazdorska, to nie było żadnych konfliktów, bo dobrze się rozumieliśmy, a Chloe każdego traktowała tak samo. Żadnego faworyzowania.

W "Eternals" oprócz Jolie pojawią się m.in. Gemma Chan jako Sersi, Richard Madden jako Ikaris, Kumail Nanjiani jako Kingo, Lia McHugh as Sprite, Brian Tyree Henry jako Phastos, Lauren Ridloff jako Makkari, Barry Keoghan jako Druig, Don Lee jako Gilgamesh, Kit Harington jako Dane Whitman oraz wspomniana Salma Hayek w roli Ajak.

"Eternals" ma trafić do kin 5 listopada 2021 roku. Oprócz tego będziemy mogli jeszcze zobaczyć serial "Hawkeye", który zadebiutuje 24 listopada, a także film "Spider-Man: No Way Home" w grudniu 2021 roku.