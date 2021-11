"Eternals" - film potwierdza, że DC Comics istnieje w Marvel Cinematic Universe

Superman i Batman istnieją oficjalnie w MCU - w "Eternals" pojawiają się nawiązania do Człowieka ze Stali oraz do Alfreda, wiernego lokaja Bruce'a Wayne'a.

Eternals - w filmie pojawiają się nawiązania do DC Comics

W tekście pojawiają się dosłownie drobniutkie spoilery dotyczące "Eternals", czyli najnowszego filmu Marvel Cinematic Universe.

Te, jak wspomnieliśmy, są dosłownie drobne - to zaledwie żarciki. Pierwszy z nich jest związany z Supermanem, kiedy syn Phastosa poznaje pierwszy raz Ikarisa. Dzieciak wykrzykuje: "Jesteś jak Superman! Latasz w pelerynie i strzelasz laserami z oczu! Widziałem cię w telewizji", na co ze stoickim spokojem Ikaris mu odpowiada: "Ja nie noszę peleryny".

Drugie nawiązanie pojawia się w scenie, kiedy poznajemy współczesnego Kingo. Ten jest gwiazdorem Bollywood, którego najlepszym przyjacielem i przy okazji asystentem jest niejaki Karun. Bohater przedstawia go Eternals, którzy szybko stwierdzają, że jest "jak Alfred".

Ot, taka ciekawostka.

W "Eternals" pojawiają się m.in. Gemma Chan jako Sersi, Richard Madden jako Ikaris, Kumail Nanjiani jako Kingo, Lia McHugh jako Sprite, Brian Tyree Henry jako Phastos, Lauren Ridloff jako Makkari, Barry Keoghan jako Druig, Don Lee jako Gilgamesh, Kit Harington jako Dane Whitman oraz Salma Hayek w roli Ajak i Angelina Jolie jako Thena.

"Eternals" trafił do kin 5 listopada 2021 roku. Oprócz tego, w tym roku Marvel pokaże nam serial "Hawkeye", który zadebiutuje 24 listopada, a także film "Spider-Man: No Way Home" w grudniu 2021 roku.