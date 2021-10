"Eternals" to najgorzej oceniany film Marvel Studios na Rotten Tomatoes

Eternals najgorzej ocenianym filmem Marvela na Rotten Tomatoes

Te nie są raczej zachęcające - film doczekał się "zaledwie" 65% pozytywnych opinii wśród krytyków filmowych (na 93 recenzji). To plasuje go na samym dole najlepiej ocenianych produkcji Marvel Studios, poniżej nawet "Thora: Mroczny świat" (ma przewagę jednego punktu procentowego). Zresztą nawet my nie byliśmy zbyt życzliwi dla "Eternals", wystawiając filmowi ocenę 5/10, krytykując produkcję za brak interesujących postaci, przedłużanie filmu na siłę i ogólne przynudzanie.

Wygląda na to, że to właśnie te czynniki są najczęściej krytykowane również przez zagranicznych dziennikarzy. Chloe Zhao chciała stworzyć ambitny film, łącząc elementy niszowego kina z wielkim, pełnym przepychu blockbusterowym klimatem Marvel Studios. Niestety nie wyszło jej to tak zgrabnie, jak np. Denisowi Villeneuvie w "Diunie", czy "Blade Runnerze 2049".

Reżyser już przed premierą zapowiedziała, że powróciłaby do pracy dla Marvela w ciągu sekundy. I nawet jeżeli jej pierwsze dzieło spotkało się ze sporą (jak na Marvela) krytyką, to nadal zawierało na tyle dużo dobrych elementów, że kontynuacja może być jednym z ciekawszych filmów MCU - pod warunkiem, że usunięte zostaną największe wady produkcji.

W "Eternals" pojawiają się m.in. Gemma Chan jako Sersi, Richard Madden jako Ikaris, Kumail Nanjiani jako Kingo, Lia McHugh jako Sprite, Brian Tyree Henry jako Phastos, Lauren Ridloff jako Makkari, Barry Keoghan jako Druig, Don Lee jako Gilgamesh, Kit Harington jako Dane Whitman oraz Salma Hayek w roli Ajak i Angelina Jolie jako Thena.

"Eternals" ma trafić do kin 5 listopada 2021 roku. Oprócz tego, w tym roku Marvel pokaże nam serial "Hawkeye", który zadebiutuje 24 listopada, a także film "Spider-Man: No Way Home" w grudniu 2021 roku.