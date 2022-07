Ethan Hawke zamierza niedługo skończyć karierę? "Nie zostało mi już dużo czasu"

Ethan Hawke powoli kończy karierę

Ethan Hawke jest niewątpliwie jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci współczesnego kina. Aktor zagrał w głośnych produkcjach pokroju "Dnia próby", "Wielkich nadziei" czy "Przed północą w Paryżu", a niedawno przypomniał o sobie w mainstreamowym serialu Disney+ o tytule "Moon Knight". Wygląda na to, że aktor powoli szykuje się jednak do przejścia na emeryturę.

Gwiazdor "Dnia próby" wyjaśnił niedawno w rozmowie z portalem IndieWire, że występ w serialu "Tak dobrego Boga" był dla niego początkiem ostatniego aktu kariery. 51-latek dostrzegł wtedy, że na planie otaczali go młodzi ludzie pełni entuzjazmu i kreatywnej energii, co skłoniło doświadczonego aktora do refleksji nad swoją filmografią.

Myślałem jakiś czas temu o tych filmach, z których powinienem zrezygnować. Zrozumiałem, że zostało mi już niewiele czasu. Mam tego świadomość.

Hawke nigdy nie został nagrodzony za swoją pracę najbardziej prestiżową nagrodą filmową, czyli Oscarem. Był to tej nagrody nominowany czterokrotnie za produkcje "Dzień próby", "Boyhood", "Przed zachodem słońca" oraz "Przed północą" i wydaje się, że aktor jest pogodzony z tym losem - zwłaszcza, że jest już blisko końca kariery.

Tak jak wspomnieliśmy, Ethan Hawke pojawił się w ostatnim czasie w kilku produkcjach wartych uwagi. Już teraz na Disney+ możecie nadrobić serial "Moon Knight", w którym zagrał głównego antagonistę. Rolę "złoczyńcy" zagrał również w filmie "Wiking" Roberta Eggersa.