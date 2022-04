Ezra Miller znów został aresztowany. Tym razem rzucił w kobietę krzesłem

Ezra Miller jakiś czas temu odpiął wrotki i wygląda na to, że na razie nie zamierza się zatrzymać - aktor został ponownie aresztowany. Ponownie doszło do tego na Hawajach. I ponownie z podobnego powodu.

Ezra Miller znów został aresztowany

Jak podaje CNN, Ezra Miller znowu został aresztowany. Do zajścia zaszło w nocy z 18 na 19 kwietnia 2022 roku na Hawajach, gdzie kilka tygodni temu już go zatrzymano z powodu zakłócania spokoju i napaści na innego uczestnika imprezy.

Tym razem gwiazdor nadchodzącego "Flasha" został zatrzymany około 1:30 w nocy z poniedziałku na wtorek w prywatnej willi w okolicach Puny. Jak czytamy w oświadczeniu lokalnej policji:

Policja ustaliła, że mężczyzna, później zidentyfikowany jako Ezra Miller, zareagował agresywnie na prośby o opuszczenie miejsca. Następnie podobno rzucił krzesłem, trafiając w głowę 26-letniej kobiety. To poskutkowało rozcięciem wielkości około półtora centymetra na jej czole.

Według policji, kobieta nie chciała pomocy pracowników medycznych. Miller został wypuszczony przez policję, która zamierza przeprowadzić bardziej dogłębne śledztwo.

Tak jak wspomnieliśmy, to nie pierwsza taka sytuacja Millera - jakiś czas temu aktor podobno "zaczął się zachowywać agresywnie, kiedy inni klienci baru postanowili śpiewać karaoke". Następnie zaczął "krzyczeć do nich wulgaryzmy", ale został zignorowany przez innych uczestników imprezy. Podobno wówczas podszedł do 23-letniej kobiety i zabrał jej mikrofon, a potem rzucił się na 32-letniego mężczyznę, który grał w rzutki.

Na razie Miller nie stracił pracy w różnych projektach, w które jest zaangażowany - obecnie możemy go oglądać w "Fantastycznych zwierzętach 3", a latem 2023 roku zobaczymy go w filmie "The Flash".