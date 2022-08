Ezra Miller znów został aresztowany. Tym razem za włamanie i kradzież alkoholu

Ezra Miller znów został aresztowany. Tym razem za włamanie i kradzież

Jak podaje Variety, Ezra Miller został aresztowany 7 sierpnia 2022 roku z powodu oskarżenia o włamanie, które wpłynęło na policję 1 maja 2022 roku. Jak czytamy w raporcie policyjnym lokalnej policji, aktor miał się włamać do nieswojej rezydencji, a następnie zabrać stamtąd kilkanaście butelek alkoholu.

Lokal był wówczas pusty, ale jak wynika z raportu policyjnego:

Śledztwo, nagrania monitoringu, oświadczenia świadków i prawdopodobny motyw sugerują, że to Ezra Miller był sprawcą tego przestępstwa i został oskarżony o włamanie do pustej posesji.

Policja poinformowała również Millera o przesłuchaniu w Sądzie Najwyższym w Vermont, gdzie zostanie oficjalnie postawiony w stan oskarżenia. Posiedzenie ma się odbyć 26 września 2022 roku.

Sytuacja wokół Ezry Millera robi się coraz bardziej niepokojąca. Aktor jakiś czas temu udostępnił na swoim Instagramie dziwne wiadomości, w których opowiadał, że "jest w innym uniwersum". Jak podaje The Direct, Miller podobno wrzucał te zdjęcia kilkukrotnie, aż w końcu je całkowicie usunął.

Osoby bliskie aktorowi opowiadały również, że aktor podobno cały czas ma na sobie kamizelkę kuloodporną i nosi przy sobie pistolet, a niektórzy partnerzy seksualni aktora porównali go do "przywódcy sekty".

Miller wciąż nie stracił pracy w różnych projektach, w które jest zaangażowany - obecnie możemy go oglądać w "Fantastycznych zwierzętach 3", a latem 2023 roku zobaczymy go w filmie "The Flash".