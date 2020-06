Fan "Gwiezdnych Wojen" zmienił Luke Skywalkera w kobietę. Mark Hamill jest na tak

Na pytanie o pierwsze lepsze skojarzenia z serią "Gwiezdne Wojny" wiele osób odpowiedziałoby z pewnością "Luke Skywalker". Nie bez powodu. Grany przez Marka Hamilla bohater to jedna z głównych postaci oryginalnej trylogii "Star Wars". Co jednak gdyby Luke był kobietą? Okazuje się, że to mogłoby się udać!

"Star Wars" - jak Luke Skywalker wyglądałby jako kobieta?

Z jakiegoś dziwnego powodu ponownie nastał renesans aplikacji FaceApp - prostego programu na urządzenia mobilne, który pozwala na modyfikowanie zdjęcia twarzy.

Jedną z podstawowych funkcji apki jest odmładzanie bohatera zdjęcia, postarzanie twarzy lub zmiana płci. W mediach społecznościowych znowu pojawiło się mnóstwo różnych przeróbek, ale jedna szczególnie przykuła uwagę użytkowniku, w tym samego Marka Hamilla. Jeden z fanów postanowił bowiem przerobić Luka na dziewczynę. Efekt okazał się strzałem w dziesiątkę, co potwierdził sam gwiazdor "Star Wars".

" Patrzcie na to! Zacznę od piosenki z "Facetów i laleczek": Luke, bądź damą dzisiejszego wieczoru, Luke, bądź damą dzisiejszego wieczoru, Luke, jeśli kiedykolwiek byłaś damą, z którą powinienem się spotkać, Luke, bądź damą dzisiejszego wieczoru. "

Hamillowi wyraźnie spodobała się przeróbka i jego własna dziewczęca odsłona. Aktor zacytował słynną piosenkę Franka Sinatry, dokonując sprytnej gry słów. W oryginalne muzyk śpiewał bowiem "Luck be a lady tonight".

Powyższy fotomontaż nie jest oczywiście jedyną próbą zmiany płci wśród bohaterów "Gwiezdnych Wojen". W sieci można znaleźć damskie wersje Hana Solo czy Kylo Rena lub męskie odpowiedniki Rey i Lei. "Star Wars" to nie jedyna seria brana na tapetę przez użytkowników FaceApp. Popularnymi postaciami są również bohaterowie "Star Treka" czy "Harry'ego Pottera". Coś czujemy, że w najbliższych tygodniach pojawi się więcej tego typu eksperymentów.

