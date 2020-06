Fan Star Wars naśladuje głosy wszystkich postaci. Zdobył ogromną popularność

Zawieszenie działalności szkół i uniwersytetów przez koronawirusa spowodowało, że dzieciaki mają więcej czasu wolnego. Niektóre z nich postanowiły wykorzystać go bardzo kreatywnie - przykładem tego może być niejaki Kevin Kenobi na TikToku, który postanowił przygotować parodię Star Wars, naśladując postaci z filmów. Hasłem przewodnim stało się "I love it when you call me senorita" z utworu "Senorita" Camilli Cabello i Shawna Mendesa.

Dzieciak świetnie sparodiował postaci ze Star Wars

Hasło przerobił tak, by dostosować je do stylu każdej postaci, a wśród nich znajdziemy Obi-Wana, Anakina, Kylo Rena, Maula, Hana Solo, czy Imperatora Palpatine'a. Wideo udostępnione na Twitterze zostało odtworzone ponad 4 miliony razy i doczekało się ponad 240 tysięcy polubień.

Dzieciak następnego dnia dodał kolejną część serii, w której parodiuje m.in. Luke'a Skywalkera, R2-D2, Yodę i Mandaloriana:

Przez takie wideo codziennie dziękujemy światu za internet.