Fan rozwiązał zagadkę Riddlera z nowego zwiastuna "The Batman"

Głównym przestępcą w Gotham będzie tym razem Riddler, który skrupulatnie planuje swoje zbrodnie, urządzając sobie z Batmanem niezwykle niebezpieczną zabawę w kotka i myszkę. To zmusza młodego bohatera do użycia swoich umiejętności detektywistycznych i przechytrzenia Riddlera, aniżeli użycia mięśni do pokonania arcywymagającego wroga.

The Batman - fan rozwiązał zagadkę Riddlera

W zwiastunie widzimy jak Jim Gordon zaczyna prowadzić śledztwo w sprawie morderstwa. Na miejscu zbrodni pojawia się kartka przeznaczona dla Batmana. Ta okazuje się być zagadką pozostawioną przez Riddlera i zadaje pytanie "What does a liar do when he's dead?" ("Co robi martwy kłamca?"). Na drugiej stronie znajduje się zaś kod z odpowiedzią.

Według Andrew Lane'a na Twitterze, odpowiedź brzmi "He lies still" (podwójne znaczenie - "nadal kłamie", ale także "leży bez ruchu"):

Dla przypomnienia zwiastun:

Film "The Batman" ma zadebiutować w kinach już 1 października 2021 roku. W obsadzie znajdują się m.in. Robert Pattinson, Andy Serkis, Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Colin Farrell i Paul Dano.