Fani Henry'ego Cavilla zachwycają się jego Sherlockiem Holmesem: "wygląda BOSKO"

Był już Supermanem, terrorystą w "Mission: Impossible", a zdarzyło mu się też mordować potwory za pieniądze. Teraz będzie rozwiązywał zagadki w XIX-wiecznej Anglii. Henry Cavill wciela się w Sherlocka Holmesa w nadchodzącej produkcji "Enola Holmes" od Netfliksa. Jego młodszą siostrę (i tytułową bohaterkę) zagra znana ze "Stranger Things" Millie Bobby Brown.

Henry Cavill jako Sherlock zachwyca fanki (a także fanów)

Czy Henry Cavill pasuje do roli Sherlocka Holmesa? No naszym zdaniem nie do końca. Nie zmienia to jednak faktu, że Netflix postanowił użyć go do roli w nadchodzącym filmie "Enola Holmes". Kilka dni temu w sieci pojawił się pierwszy zwiastun produkcji, a fani stwierdzili jednym głosem: "Henry Cavill jest piękny".

Twitter został zalany przez wiadomości dotyczące Henry'ego Cavilla w roli Sherlocka Holmesa, w których większość osób podziwiała jego wygląd. Fani nie mogli się nacieszyć z jego loków, a także bardzo ładnych ubrań przygotowanych przez kostiumografów "Enoli Holmes". Oto kilka przykładowych tweetów:

" Henry Cavill jako Sherlock Holmes wygląda bardzo dobrze, ale też niezwykle kreskówkowo w tych małych ciuszkach dla wiktoriańskich anemików. "

" Henry Cavill starzeje się jak wino. "

" Chcę tylko powiedzieć, że Henry Cavill wygląda w tym zwiastunie BOSKO. "

" Henry Cavill to kawał faceta. "

" Niech Bóg pobłogosławi szefa ds. castingu, który stwierdził: "A co jeśli Sherlock Holmes był totalnym ciachem?". "

"Enola Holmes" zadebiutuje na Netfliksie już 23 września 2020 roku.