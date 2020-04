Fani Iron Mana są przekonani, że trylogia o Tonym Starku jest najlepsza w MCU. Są w błędzie

Na Twitterze zawrzało, kiedy pewien fan Iron Mana zapytał się, czy ludzie wolą używać sformułowania "najlepsza trylogia MCU", czy po prostu mówią "Iron Man". To nie spodobało się fanom przygód Kapitana Ameryki, którzy zaczęli się naśmiewać z oddanych wielbicieli Tony'ego Starka. I nietrudno się im dziwić, ponieważ zwyczajnie mają rację.

Iron Man najlepszą trylogią w Marvel Cinematic Universe?

Owszem, pierwszy "Iron Man" był miejscem narodzin MCU, które zostało skonstruowane w jaskini z pomocą rupieci. Film jest też definitywnie lepszy od "Kapitana Ameryki: Pierwszego starcia" - ten był poprawnym filmem superbohaterskim, który wyróżniał się jedynie tym, że był osadzony w czasach II Wojny Światowej. Jednak po powrocie do przyszłości, to filmy ze Stevem Rogersem są definitywnie lepsze od kolejnych przygód Starka.

"Iron Man 2" był słaby. To po prostu nudny, odtwórczy film, który nie dorównywał pod żadnym względem oryginałowi. Z drugiej strony, "Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz" był w każdym stopniu lepszy od poprzednika i z miejsca stał się też jednym z najlepszych filmów w całym MCU.

I chociaż "Iron Man 3" przyniósł sporo zmian i definitywnie był lepszy od 2. części przygód Starka, to nie ma nawet startu do "Kapitana Ameryki: Wojny bohaterów" (chyba, że pod względem tytułu). Nie dość, że produkcja była lepszym filmem o Avengers, niż "Avengers: Czas Ultrona", to jeszcze do tego wprowadziła do MCU Spider-Mana i Black Panthera.

Werdykt jest dość prosty - Kapitan Ameryka miał definitywnie najlepszą trylogię w MCU. Potencjał na pobicie go ma jeszcze "Spider-Man", o którym do tej pory w uniwersum Marvela powstały 2 naprawdę dobre filmy. Thora dyskwalifikuje natomiast średnia część pierwsza i tragiczna część druga - "Ragnarok" jest jedynym dobrym filmem z tej trylogii (i przy okazji jednym z najlepszym w MCU). A Wy co na ten temat sądzicie?