Fani Marvela odsłonili billboardy, w których proszą o przywrócenie do życia Iron Mana

Fani chcą, żeby Iron Man wrócił do żywych w MCU

Od premiery "Avengers: Endgame" minęły już prawie 2 lata. Film był nie tylko pięknym zamknięciem "pierwszego rozdziału" Marvel Cinematic Universe, ale także zgrabnie pożegnał Iron Mana i Kapitana Amerykę. Wiele osób doceniło to, że obydwaj panowie mogli w godny sposób odejść z serii, ale jednak znaleźli się tacy, dla których ten cios był zbyt mocny.

Jak podaje bowiem Lights, Camera, Pod, fani w Los Angeles postanowili postawić billboard, który prosi Marvela o to, by Iron Man powrócił do świata żywych. Poniżej możecie zobaczyć zdjęcie transparentu:

Niestety fani raczej nie powinni sie spodziewać takiego obrotu zdarzeń. Robert Downey Jr. już wielokrotnie podkreślał, że nie zamierza powrócić do roli Iron Mana/Tony'ego Starka. Aktor sam przyznał, że chociaż rozstanie się z MCU było trudne, to zrobił z postacią wszystko, co było do zrobienia. Teraz jednak przyszedł czas na nowe wyzwania, nowe role i rozpoczęcie kolejnego rozdziału w jego przepastnej karierze aktorskiej.

Trudno sobie również wyobrazić, by ktokolwiek inny miał przejąć po nim pałeczkę. Chris Evans, który sam poświęcił dekadę swojego życia na Marvel Cinematic Universe i bycie Kapitanem Ameryką, stwierdził jasno, że nie będzie nikogo lepszego do roli Iron Mana.